Šialený osud vily šéfa parlamentu: Minister ju obnovil, no Raši v nej nie je, vykurujú ju kvôli sochám!

BRATISLAVA - Ešte v priebehu roka 2025 sa na Gorazdovej ulici v Bratislave diali zaujímavé veci. V centre pozornosti bola vila v majetku štátu, ktorá prechádzala miliónovou rekonštrukciou. Najskôr sa hovorilo, že ju bude obývať prezident, potom šéf parlamentu. Nikto z menovaných sa však na bývanie v nej nedal nahovoriť, no vykurujú ju pre týchto neživých nájomníkov!
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rozbehol po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) v máji 2024 rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktorých súčasťou bolo aj zabezpečenie nových rezidencií pre troch najvyšších ústavných činiteľov – prezidenta, predsedu vlády a šéfa parlamentu. Štát tak dnes disponuje tromi luxusnými vilami v lukratívnych častiach Bratislavy. Paradoxom však je, že ani jeden z nich o bývanie v štátnej rezidencii záujem nemá a objekty zatiaľ zívajú prázdnotou. Jednou takou je aj vila na Gorazdovej ulici.
Obývanie vily skomplikoval Pellegriniho presun do paláca, no ani Rašimu sa do vily nechce
Ako upozornil denník SME, prvá dokončená vila bola určená pre predsedu Národnej rady. Objekt na Gorazdovej ulici už štát vlastnil, no tento rok prešiel komplexnou rekonštrukciou za takmer dva milióny eur. Problémom je, že v čase jej dokončenia nemala koalícia ani obsadenú funkciu šéfa parlamentu. Po zvolení Petra Pellegriniho (Hlas-SD) za prezidenta zostalo kreslo dlhé mesiace prázdne a až v marci sa ním stal Richard Raši (Hlas-SD), ktorý však žije v Košiciach.
Raši už v júni povedal, že do vily sa sťahovať nechystá. V Bratislave mu vraj postačuje jedna izba a podnájom. Napriek tomu štát rezidenciu kompletne dokončil a hoci zostáva neobývaná, kancelária Národnej rady sa začiatkom decembra dohodla so Slovenskou národnou galériou na zapožičaní umeleckých diel, ktoré budú vo vile umiestnené.
Do prázdneho domu tak poputujú viaceré hodnotné sochy – Jánošík od Jána Kulicha, Dievča s drapériou od Jozefa Kostku, Detviansky fujaráš od Alexandra Trizuljaka a Koperník od Tibora Bártfaya. Väčšina z nich je bronzová, jedno dielo je z epoxidu. Dopĺňa ich aj socha Poľný kvet, zapožičaná priamo od autora Milana Lukáča. Výpožička je na dva roky a zmluva presne stanovuje prísne podmienky – od nepretržitej ochrany až po stabilnú teplotu a vlhkosť.
Vykurovať ju musia aj keď je bez živých obyvateľov
Prečo sa umelecké diela presúvajú do objektu bez využitia, nie je jasné. Kancelária Národnej rady opakovane tvrdí, že vila je určená výlučne na bývanie jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov, pričom sa odvoláva na uznesenie vlády z roku 2019. Verejnosti je však neprístupná, keďže je v chránenom bezpečnostnom režime. Každopádne prázdnu vilu musia kvôli dielam podľa denníka vykurovať.
Nie je jedinou stavbou
Rezort vnútra medzitým dokúpil ďalšie dve vily na Mudroňovej ulici neďaleko parlamentu. Jedna z nich bola už v minulosti v majetku štátu a uvažovalo sa o nej ako o sídle premiéra. Tretia, rozostavaná vila, má byť pravdepodobne určená pre prezidenta. Zaujímavosťou je, že všetky tri adresy sa končia číslom sedem. Objekty štát nakupoval v neverejnom režime, ceny ani harmonogram ich využitia známe nie sú.
Otvorenou otázkou zostáva aj osud bývalej prezidentskej vily pri Slavíne, ktorá chátra už od čias Rudolfa Schustera. Pre vysoké náklady a problematické zabezpečenie sa s jej využitím nepočíta, no čo s ňou bude ďalej, prezidentská kancelária zatiaľ neuviedla.