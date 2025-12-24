PREDPOVEĎ počasia: Biely Štedrý deň len pre vyvolených! Čo nás čaká v najbližších dňoch?

BRATISLAVA - Katarína na ľade, Vianoce na blate... Zatiaľ čo snehovú nádielku si užili len obyvatelia niektorých miest, väčšinu Slovenska sprevádza chladný vzduch a zamračená obloha. Aké počasie nás čaká zajtra a v najbližších dňoch?
Štedrý deň na Slovensku sa tento rok nesie v znamení skôr jesenného než zimného počasia. Podľa aktuálnych informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) prevláda na väčšine územia oblačné až zamračené počasie. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky, ktoré však nebudú výrazné.
Hoci meteorológovia nevydali žiadne výstrahy, severovýchod krajiny potrápi silnejší vietor. V nárazoch môže dosahovať rýchlosť až 55 km/h. Teploty sa počas dňa pohybujú od približne 6 °C na juhozápade po –4 °C v oblastiach Spiša a Horehronia.
Pozor na cestách
V oblasti Turne nad Bodvou je potrebné počítať s nárazovým vetrom, opatrnosť by mali zvýšiť aj vodiči v okolí Nitry, kde sa taktiež očakáva silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na portáli zjazdnost.sk. Zároveň varuje pred padajúcimi skalami na horskom priechode Donovaly na ceste I/59, konkrétne v úseku od 28. do 29. kilometra. Rovnaké riziko hrozí aj na horskom priechode Šturec, kde dochádza k padaniu skál medzi šiestym a trinástym kilometrom. Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I., II. a III. triedy a horské priechody na území Slovenska sú aktuálne zjazdné.
Sever sa predsa len dočkal bieleho Štedrého dňa
Napriek prevažne pochmúrnemu charakteru dnešného počasia sa niektoré časti Slovenska predsa len zobudili do zimnej atmosféry. Podľa portálu iMeteo.sk sa bieleho rána dočkali obyvatelia viacerých severných regiónov. Snehová pokrývka sa objavila na Orave, Kysuciach, ale aj v Poprade, Kremnici či dokonca na Záhorí.
Prvý sviatok vianočný prinesie viac slnka
Na Prvý sviatok vianočný (25. 12.) by mala byť situácia priaznivejšia pre slnečné lúče. Očakáva sa prevažne malá, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V ranných a dopoludňajších hodinách sa však miestami môže vyskytnúť hmla.
Teploty zostanú podobné ako na Štedrý deň – na severe sa budú pohybovať od 1 do –3 °C, v južnejších oblastiach môžu vystúpiť až na 6 °C. Vietor už nebude taký výrazný, v nárazoch dosiahne maximálne približne 30 km/h. Snehové zrážky sa očakávajú len výnimočne.
Druhý sviatok vianočný prinesie návrat chladného počasia
Druhý sviatok vianočný (26. 12.) prinesie opäť zmenu. Obloha sa zatiahne, pričom výraznejšia oblačnosť sa očakáva najmä na severe a východe krajiny. Práve v týchto oblastiach môže napadnúť aj niekoľko centimetrov nového snehu.
Výrazne sa ochladí – teploty môžu na severe klesnúť až na –12 °C, v ostatných častiach krajiny približne na –7 °C. Znovu sa rozfúka aj vietor, ktorý sa vo vyšších polohách na východe môže zmeniť až na víchricu s nárazmi do 50 km/h. Odporúčame nezabudnúť na teplé oblečenie, čiapku a rukavice, pravá zimná atmosféra sa totiž na Slovensko naplno vráti práve na záver vianočných sviatkov.