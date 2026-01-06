Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

Slovensko je pod snehom, meteorológovia VARUJÚ: Ďalšie výdatné prehánky prídu už dnes večer!

Slovenské mestá pod snehovou prikrývkou dňa 6. januára 2026. Zvolen (hore vľavo), Bratislava (hore vpravo), Lučenec (dole vľavo), Vranov nad Topľou (dole vpravo) (Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia)
BRATISLAVA – Uplynulá noc priniesla snehovú nádielku do viacerých slovenských okresov. I keď Vianoce boli v nižších polohách opäť bez snehu, o sviatku Troch kráľov sa to povedať nedá. Deti si tak posledné dni prázdnin predsa len užijú sneh aj mimo horských pásiem.

10:45  V celom Košickom a Prešovskom kraji platia počas dnešného dňa výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi. Predbežne majú zostať v platnosti až do štvrtkového večera (8. januára). V oblasti Oščadnice okrem toho platí upozornenie na smogovú situáciu.

"Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. V danom ročnom období môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornili meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

V utorok večer by sa k výstrahám na východe krajiny mohli pridať aj výstrahy pred vetrom a snežením.

Pozor na cestách

Na Slovensku sa dnes 6. januára oslavuje sviatok Troch kráľov. Viaceré okresy počas noci prekvapila snehová nádielka. Nasnežilo najmä na juhu a východe Slovenska. Na cestách vznikali komplikácie. Informuje o tom iMeteo.sk.

Polícia Košického kraja na Facebooku upozorňuje, že na viacerých úsekoch ciest sa nachádza kašovitá vrstva snehu. Všetka dostupná technika má byť v teréne. 

 
 

Aktuálne ale polícia hlási, že všetky cesty v rámci Košického kraja sú zjazdné. "Vodičov napriek tomu žiadame o zvýšenú opatrnosť a prispôsobenie rýchlosti jazdy aktuálnym cestným podmienkam," informujú muži zákona. 

Počas sviatku nebude na hlavných ťahoch veľa vozidiel, no napriek tomu už vodiči hlásili problémy. Neupravené vozovky sú na úseku medzi Košicami a Bohdanovcami a v okolí Michaloviec aj Sobraniec. 

Snežiť začne už popoludní 

Aktuálne správy navyše hovoria, že ďalšie snehové prehánky prídu z juhu už dnes večer. Prvá vlna priniesla 10 cm snehu, no dokopy môže lokálne výška snehovej pokrývky dosiahnuť až dvojnásobok. Sneh prišiel na Slovensko od Jadranského mora. Aj z tohto dôvodu sú najviac zasiahnuté južné a východné časti krajiny. Výdatne nasnežilo v Košiciach, Prešove Nových Zámkoch aj v Lučenci.  

 
 

Počasie na východe bude okrem sneženia komplikovať aj silný nárazový vietor (30 až 50 km/h), ktorý bude komplikovať situáciu na cestách.

