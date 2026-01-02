Vodiči, pozor! SNEŽENIE komplikuje dopravu: Obmedzenia na horských priechodoch, padajú aj skaly

BRATISLAVA - Horské priechody Donovaly a Šturec sú v piatok uzatvorené pre vozidlá dlhšie ako desať metrov, priechod Príslop je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v lokalite Pastierske. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Vodiči by si mali dať tiež pozor na padanie skál na horskom priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer, ako aj na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Vrstva čerstvého až kašovitého snehu sa nachádza na úsekoch D3 Čadca - Svrčinovec - Skalité a na úsekoch diaľnice R3 v úsekoch Trstená - Nižná a Sedliacka Dubová - Široká.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vo vyšších polohách Slovenska sú cesty pokryté čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Donovaly, Šturec, Besník, Čertovica, Vrchslatina, Chorepa, Zbojská, Veľké Pole, Cukmantel, Dobšiná, Javorník, Fačkov, Makov, Oravská Lesná, Huty, Príslop, Podspády a Biela Hora majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrúbky jeden až tri centimetre, priechod Huty štyri až päť centimetrov.