Žiadny výpadok: Služby eIdentita a eDoklady fungujú v štandardnom režime

BRATISLAVA - Služby eIdentita a eDoklady fungujú v štandardnom režime. Medializované informácie o ich nefunkčnosti sú nepravdivé. Informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. MV neeviduje nefunkčnosť týchto služieb.
„Ministerstvo vnútra SR v prvý deň roku vykonalo údržbu služieb eIdentita a eDoklady. Počas nej došlo ku krátkodobému obmedzeniu prihlasovania cez mobilné eID. Súčasťou údržby bolo aj nasadenie nového bezpečnostného TLS certifikátu pre doménu meid.minv.sk. V tejto súvislosti neboli zaznamenané žiadne dotazy od občanov,“ priblížil Neumann. Po ukončení údržby sa služby opätovne spustili a fungujú v štandardnom režime. Ministerstvo vnútra zároveň deklaruje, že prístup k e-službám prostredníctvom fyzického občianskeho preukazu s čipom bol a je plne zachovaný.