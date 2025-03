Vládna koalícia dnes zasadala na výjazdovom rokovaní: Schválila vyše 1,5 milióna eur na projekty v regióne Kysuce

Výjazdové rokovanie vlády v obci Vysoká nad Kysucou (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

V rámci zvyšnej schválenej alokácie vláda tiež vyčlenila 100.000 eur pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca na rekonštrukciu čakární pre pacientov, 100.000 eur pre mesto Čadca na rekonštrukciu klientskeho centra, taktiež 95.000 eur pre Mikroregión Bystrická dolina na opravu mosta na cyklotrase.Menšie sumy podporia napríklad sumou 20.000 eur biatlonový športový klub na zakúpenie 9-miestneho vozidla pre deti a mládež, 10.000 eur dostane Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste na obstaranie modernej astronomickej montáže na navádzanie ďalekohľadov. Pre územný spolok Slovenského Červeného kríža je určených 14.000 eur na opravu strechy.Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina bude môcť využiť 20.000 eur na vybudovanie strieľní a náučného chodníka pri replike partizánskeho bunkra a pomníku A. B. Rogačevského. Rovnakú sumu dostane obec Ochodnica na rekonštrukciu sedačiek v miestnom amfiteátri, obci Kysucký Lieskovec má 20.000 eur pomôcť zrekonštruovať poruchové časti obecného vodovodu.

Výjazdové rokovanie vlády v obci Vysoká nad Kysucou (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Vláda konkrétnymi finančnými čiastkami podporila aj konanie kultúrno-spoločenských podujatí v regióne. Obec Čierne dostane 5000 eur na zabezpečenie 15. ročníka stretnutia troch národov na Trojmedzí, obec Ochodnica 3000 eur na organizáciu 53. ročníka Folklórneho festivalu Ochodnica a obec Raková 5000 eur na 57. ročník Palárikovej Rakovej.Vláda tiež rozhodla o vyčlenení 90.000 eur pre obec Vysoká nad Kysucou, kde sa konalo výjazdové rokovanie kabinetu, prostriedky sa týkajú výstavby nového chodníka v centre obce, ktorý má zvýšiť bezpečnosť chodcov a žiakov základnej a materskej školy.

V návrhoch na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto sa vláda uzniesla na potrebe posilnenia regionálnej konkurencieschopnosti. "Prispieť má k nej aj posúdenie možnosti využívania kapacít pre výrobu automobilových dielov v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto i preskúmanie možnosti zapojenia spoločnosti Schaeffler Kysuce do Národného projektu výskumno-vývojového centra pre dopravnú mobilitu," uvádza úrad vlády v schválenom materiáli. Spomína aktívne vyhľadávanie investorov a podporu činnosti podnikateľských subjektov prostredníctvom eurofondových výziev zameraných na podporu opatrení na znižovanie energetickej náročnosti a budovanie nových obnoviteľných zdrojov energie. Vláda zvýraznila aj dôležitosť podpory cestovného ruchu v regióne.

Výjazdové rokovanie vlády v obci Vysoká nad Kysucou (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

"Úlohou rezortu dopravy bude najmä pokračovať vo zvyšovaní dopravnej obslužnosti okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto, medzi iným aj realizáciou rekonštrukcií mostov vo Svrčinovci a Čadci. V oblasti železničnej infraštruktúry má rezort dopravy pripraviť a zrealizovať rekonštrukcie výpravnej budovy železničnej stanice v Čadci, s horizontom do mája 2028," uvádza schválené uznesenie vlády.Ministerstvo životného prostredia dostalo za úlohu venovať sa možnostiam podpory budovania verejných vodovodov na území samospráv. Ministerstvo kultúry SR má podporiť propagáciu významných kultúrnych podujatí v regióne, spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a mládeže tiež podporiť rozvoj povedomia o priekopníkovi divadla a divadelníctva na Slovensku - Jánovi Palárikovi, rodákovi z obce Raková v okrese Čadca.

Vláda schválila úpravu limitu verejných výdavkov pre rezort dopravy, NDS a ŽSR

Limit verejných výdavkov štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva dopravy (MD) SR vo výške takmer 298 miliónov eur rezort prenesie na svoje organizácie Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a Železnice SR (ŽSR). Úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu v stredu na výjazdovom rokovaní schválila vláda.

Výjazdové rokovanie vlády v obci Vysoká nad Kysucou (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Limit bude prerozdelený medzi NDS vo výške 233,4 milióna eur a ŽSR vo výške 64,4 milióna eur. Celkový limit verejných výdavkov pritom ostáva nezmenený.Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili 3. decembra 2024 limit verejných výdavkov na rok 2025 a limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí verejnej správy rozpočtovaných v štátnom rozpočte na rok 2025. Súčasne parlament splnomocnil vládu upraviť limit verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí štátneho rozpočtu na tento rok pri dodržaní celkového limitu verejných výdavkov.

Helgeheim dostane investičnú pomoc 4,2 mil. eur na prevádzku v Martine

Spoločnosť Helgeheim dostane na zriadenie prevádzkarne v Martine zameranej na výrobu vialkových farmaceutických produktov od štátu 4,2 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma by mala preinvestovať takmer 14,5 milióna eur a zamestnať do konca tohto roka 72 ľudí. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila na výjazdovom rokovaní vláda."Cieľová výrobná kapacita dosiahne 25 miliónov tekutých a lyofilizovaných jednotiek liekových foriem ročne. Pôjde o vialky ISO 8362 formátov 2R až 50R, teda s objemom štyri mililitre (ml) až 62 ml," priblížilo MH. Do sklenených vialiek sa uzatvárajú lieky určené pre aplikovanie zdravotníckymi pracovníkmi. Ich výhodou je bezpečnosť aplikácie aj efektivita, pretože z jednej vialky je možné podať liek viacerým pacientom bez rizika kontaminácie.

Rezort doplnil, že firma plánuje v najbližších rokoch vyplácať zamestnancom hrubú mzdu vo výške okolo 3000 eur, pričom priemerná mzda v Martine bola v roku 2022 na úrovni 1462 eur. Plánovanými pracovnými pozíciami sú operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe, technik kontroly kvality v chemickej výrobe, špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, farmaceut - špecialista vo farmaceutickej technológii, operátor - QC mikrobiológia a ďalšie.

Do plánu obnovy pribudne investícia zameraná na obnovu a pestovanie lesov

Do Plánu obnovy a odolnosti SR bude zaradená nová investícia, ktorá je zameraná na podporu obnovy a pestovania lesov odolných voči klimatickej zmene. Za vykonávateľa investície bolo určené Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. V stredu to na výjazdovom rokovaní na Kysuciach schválila vláda.

Výjazdové rokovanie vlády v obci Vysoká nad Kysucou (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

"Cieľom investície je realizácia súboru činností na lesných pozemkoch pre obhospodarovateľov lesa v geograficky vymedzených oblastiach na realizáciu súboru činností zameraných na pestovanie zmiešaných rôznorodých (viacdruhových) a rôznovekých lesov s viacetážovou priestorovou štruktúrou s cieľom zabezpečenia biodiverzity v lesoch s dobrou statickou stabilitou, odolnosťou a rezilienciou v podmienkach predpokladaných zmien klimatických faktorov," uvádza sa v materiáli, ktorý na rokovanie vlády predložil podpredseda vlády pre plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).

Investícia je zameraná na miestne preventívne činnosti malého rozsahu proti prírodným rizikám. Využiť ju možno aj na obnovu lesov, ktoré boli poškodené požiarom, prírodnou katastrovou, víchricou či výskytom škodcov."Finančná alokácia na realizáciu opatrenia je 40 miliónov eur. Táto suma predstavuje finančnú alokáciu prostriedkov mechanizmu. Uvedenú sumu je nutné navýšiť o daň z pridanej hodnoty v sume 9,2 milióna eur zo zdrojov štátneho rozpočtu," uvádza sa vo vládnom materiáli.

Ministerstvá školstva, vnútra a FR dostanú financie z plánu obnovy

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo vnútra SR a Finančné riaditeľstvo (FR) SR budú priamymi prijímateľmi prostriedkov z plánu obnovy na digitálnu transformáciu poskytovania služieb verejnej správy. Vyplýva to z materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda."Určenie prijímateľov a počtu úsekov verejnej správy vychádza z konkrétnych analyzovaných požiadaviek jednotlivých navrhovaných riešení potenciálnych budúcich prijímateľov, ktorí sú ústrednými orgánmi štátnej správy a zodpovedajú za jednotlivé úseky verejnej správy alebo prispejú čiastočne k transformácii vybraných úsekov," odôvodnil rezort návrh.Investície budú zamerané na zlepšenie kvality verejných služieb alebo zvýšenie efektívnosti prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenia procesných chýb, skrátenia lehôt na vybavenie či zníženie požiadaviek na ľudské zdroje.

Minister dopravy verí, že v tomto roku sa na stavbe D3 objavia bagre

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) verí, že v tomto roku sa na budúcej trase diaľnice D3 na Kysuciach objavia bagre. Uviedol to na tlačovom brífingu po výjazdovom rokovaní vlády SR vo Vysokej nad Kysucou. Doplnil, že verejné obstarávania na tri chýbajúce úseky D3 sú v rôznych fázach, pričom uzavretie prvého z troch tendrov skomplikovala podaná námietka.

"Sľúbili sme, že verejné obstarávania vypíšeme v roku 2024 a popritom budeme paralelne vybavovať všetky papiere. Dnes môžem konštatovať, že verejné obstarávania máme takmer pred koncom a veľmi ma mrzí, že sme nemohli ohlásiť ukončenie prvého z nich," poznamenal Ráž.V tendri na výstavbu diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov II. polprofil boli predložené dve ponuky, pričom tú výhodnejšiu vo výške približne 230 miliónov eur predložilo združenie troch stavebných spoločností s vedúcim členom Váhostav. Po podanej námietke proti vyhodnoteniu ponúk začal Úrad pre verejné obstarávanie 7. marca námietkové konanie.

"Úrad pre verejné obstarávanie vzhľadom na to, že je viazaný zákonom o strategických investíciách, sa musí prioritne zaoberať touto námietkou a má na to 30 dní. Zo skúseností už vieme, že podpredseda, ktorý má na starosti strategické investície, vie vydávať rozhodnutia v polovičnej lehote. Tým pádom je možné očakávať, že uzavretie tohto tendra bude budúci týždeň," uviedol Ráž.Doplnil, že v priebehu niekoľkých dní budú vyhodnotené predložené ponuky na úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a 25. marca je termín na predkladanie ponúk pre posledný úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. "Naozaj verím tomu, že nič nebude brániť, aby sme tento rok videli na stavbe D3 bagre," zdôraznil minister dopravy.