POKUS o VRAŽDU v Leviciach: PRVÉ ZÁBERY z miesta činu! TU mal muž zhodiť z Kalvárie svoju bývalú priateľku

LEVICE - V noci na nedeľu sa v Leviciach odohrala hrozivá udalosť. Muž sa mal pokúsiť zavraždiť svoju bývalú priateľku, keď ju zhodil z Kalvárie. žena mala padať desiatky metrov. Podozrivého už zadržala polícia.
12:40 Miestny portál Levice.online priniesol aktuálne zábery z miesta na levickej Kalvárii, kde sa dnes v noci odohral pokus o vraždu. Celé miesto činu je ohradené policajnou páskou.
V Leviciach sa v noci na nedeľu 21. decembra odohral incident, pri ktorom mal útočník v pláne vraždiť. Ako informuje nitrianska polícia na sociálnej sieti, muž odvliekol bývalú priateľku na Kalváriu, odkiaľ ju zhodil.
"Po príchode policajtov na miesto, bolo zistené, že ide o 22-ročnú ženu. Podľa prvotných informácií ju mal postrčiť z úskalia Kalvárie jej bývalý priateľ, ktorý ju na miesto násilne odvliekol. Následne išiel na neznáme miesto," uvádza polícia Nitrianskeho kraja.
Skončila v nemocnici s početnými zraneniami
Žena mala padať desiatky metrov. Nakoniec skončila na streche neobývanej budovy. Podľa aktuálnych informácií ju tam mal muž dotiahnuť násilím. Po tejto hroznej udalosti utrpela vážne zranenia, ale našťastie prežila. Skončila údajne so zlomenou panvou a museli ju previezsť do nemocnice.
Incident sa odhral krátko po polnoci. Polícia podozrivého vypátrala a zadržala. Prípad sa vyšetruje ako pokus o úkladnú vraždu.