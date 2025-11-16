Zvrhlík z Rimavskej Soboty skončil na polícii: Od dievčaťa (12) chcel intímne fotky ešte mladšej sestry!

RIMAVSKÁ SOBOTA - Mladík z obce pri Rimavskej Sobote vo veku 21 rokov sa uchýlil k šokujúcemu skutku. Martin sa najskôr snažil dôverne dostať pod kožu neplnoletému dievčaťu. Po získaní jej dôvery z nej vymámil intímne fotografie, na ktorých však bola ešte jej mladšia sestra. Odporný čin nezostane bez trestu, pretože sa zmobilizovala polícia.
Prípadu sa v reportáži venovalo krimi oddelenie televízie JOJ. V celom prípade vystupuje 21-ročný Martin, ktorý sa snažil získať si priazeň neplnoletej školáčky. Zneužil jej dôveru a cez sociálne siete od nej vylákal fotografie intímneho charakteru. Nebola však na nich ona.
Išlo o 12-ročné dievča z Maďarska. Páchateľ je tiež maďarsky hovoriaci a pochádza z obce v okrese Rimavská Sobota. Jeho činy nezostal bez následkov a rimavskosobotskí kriminalisti už na prípade pracujú a pre 21-ročného Martina si dokonca prišli k nemu domov. Spolu s mladším bratom a otcom obýval sociálny byt na okraji obce.
Založil si hneď niekoľko profilov, už je obvinený
Aby sa páchateľ zdanlivo zamaskoval do anonymnej kybernetickej pseudoreality, založil si hneď niekoľko profilov na sociálnej sieti Facebook. Jeho identita sa však nakoniec prevalila a muža zbalili a je obvinený. "Vyšetrovateľ v RS vzniesol mužovi obvinenie za zločin výroby detskej pornografie v jednočinnom súbehu so zločinom vydierania," povedala televízii hovorkyňa KR PZ Nikola Žabková.
Získal fotky ešte mladšej sestry neplnoletej
Celý prípad je ešte vážnejší, ako na prvé počutie znie, pretože muž nakoniec nezískal fotografie spomínanej neplnoletej 12-ročnej školáčky, ale ešte jej mladšej sestry. Tie si vraj od obete vyžiadal sám páchateľ. "Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o poškodenú maloletú osobu, nie je možné k predmetnej veci poskytnúť bližšie informácie," dodala Žabková.
Martina teraz stíhajú väzobne. Okolie ho pozná skôr ako utiahnutého. Teraz budú nasledovať získavania posudkov od sexuológa a iných znalcov. Polícia teraz aj na základe tohto prípadu chce apelovať na rodičov, aby zvýšili svoj dohľad nad používaním sociálnych sietí vlastnými deťmi a aby sa zaujímali o to, čo na internete robia a akým nástrahám tam môžu čeliť.