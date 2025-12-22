VEĽKÁ policajná akcia, Rakúšania OBSADILI hraničné priechody so Slovenskom! PÁTRAJÚ po zločincoch

DEUTSCH JAHRNDORF - V pondelok krátko pred obedom vylúpili pobočku banky v rakúskej obci Deutsch Jahrndorf (okres Neusiedl am See) v blízkosti slovenských hraníc. Neznámy muž sa vyhrážal zamestnancom zbraňou a požadoval od nich hotovosť.
V susednom Rakúsku sa odohrala počas dnešného dňa lúpež. Dvaja zločinci v obci Deutsch-Jahrndorf blízko slovenských hraníc prepadli pobočku miestnej banky. Ako informuje Kurier.at, incident sa odohral krátko pred obedom.
V čase 11:56 mal vojsť do pobočky maskovaný muž a so zbraňou v ruke sa začal vyhrážať zamestnancom. Mal požadovať hotovosť. Druhá osoba na neho čakala v aute a obaja následne utiekli. Pri lúpeži nebol nikto zranený, nie je známa ani suma ukradnutých peňazí.
Obsadili hraničné priechody
Po nahlásení spustila rakúska polícia rozsiahlu pátraciu akciu. V teréne je množstvo vozidiel. Muži zákona obsadili viaceré hraničné priechody so Slovenskom pre prípad, že by sa páchatelia pokúsili uniknúť na naše územie. Uvádzajú to tvnoviny.sk. Zvýšené policajné manévre hlásia aj v obci Kittsee, kde nad mestom lieta policajný vrtuľník.