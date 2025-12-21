Tlaková výš prinesie polooblačno a nezvyčajné teplo: V Tatrách platí malé lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Počasie počas nedele bude naďalej ovplyvňovať tlaková výš. Prinesie to polooblačné počasie a na december naďalej vysoké teploty. Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Snehová pokrývka sa vplyvom striedania teplôt stabilizovala. Vplyvom inverzie naďalej pretrvávajú aj v najvyšších polohách vysoké teploty, čo spôsobuje mokrý sneh počas dňa. „V pohoriach sa môžu vyskytnúť spontánne mokré lavíny z oteplenia, a to najmä na slnkom nasvietených svahoch. Ich nebezpečenstvo spočíva najmä v strhnutí osoby do exponovaného terénu,“ upozornilo SLP.
Vývoj počasia posledných dní spôsobil denné topenie a nočné zamŕzanie snehovej pokrývky. To prinieslo tvrdý firnový a zmrznutý povrch pokrývky, ktorá je dobre spevnená a všeobecne stabilná. Počas dňa môže postupne mäknúť. „Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov,“ doplnilo SLP.