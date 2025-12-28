Nedeľa28. december 2025, meniny má Ivana, Ivona, zajtra Milada, Nátan

Pozor na horách: V Tatrách platí lavínové nebezpečenstvo, opatrnosť je na mieste

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v nedeľu vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách. Povrch starej snehovej pokrývky je tvrdý, často nosný, firn. Na túto vrstvu napadne do päť centimetrov nového snehu. Lokálne sa môžu vytvoriť snehové dosky malej hrúbky. Vzhľadom na malé množstvo nového snehu, môžu spôsobiť hlavne strhnutie a pád. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

SLP upozorňuje turistov, aby zvýšili opatrnosť na miestach s akumulovaným väčším množstvom nového snehu. „Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách je sneh približne od 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov,“ priblížilo stredisko s tým, že na severe a v tienistých lokalitách sa miestami nachádza v snehovej pokrývke sypký hranatozrnný sneh.

