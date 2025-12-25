EXTRÉMNE počasie v Kalifornii: FOTO Búrky spôsobili obrovské záplavy! Ľudí vyslobodzovali z áut aj domov

LOS ANGELES - Kaliforniu zasiahli búrky a silné dažde, ktoré v niektorých regiónoch tohto západoamerického pobrežného štátu spôsobili záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav núdze v šiestich okresoch vrátane Los Angeles. Meteorológovia dnes očakávajú ďalšie búrky a lijáky, ktoré by mohli spôsobiť v Kalifornii najdaždivejšie Vianoce za posledné roky, napísala agentúra AP.
V južnej Kalifornii v tomto ročnom období zvyčajne padne 1,3 až 2,5 centimetra zrážok, no tento týždeň by v mnohých oblastiach mohlo napršať až 20 centimetrov, očakávajú meteorológovia. Mnoho zo zaplavených miest je v zónach, kde vegetáciu zničili v lete lesné požiare a pôda tak horšie absorbuje vodu.
Hasiči okresu San Bernardino vyslobodzovali ľudí z áut, ktoré valiaca sa voda a blato zastavili na viacerých cestách.
Aj v ďalších oblastiach záchranári pomáhali tiež ľuďom uväzneným v zatopených domoch. V časti pohoria Sierra Nevada bolo vydané varovanie pred lavínami.