Polícia zverejnila DETAILY zrážky pri Ilave: Ako mohlo dôjsť k nehode nákladného auta s vlakom?

ILAVA – Polícia zverejnila nové informácie k štvrtkovej vážnej dopravnej nehode v obci Bolešov (okres Ilava). Vyšetrovanie ukázalo, že zrážke nákladného auta s vlakom predchádzalo nerešpektovanie dopravného značenia.
Vážna kolízia sa stala na železničnom priecestí bez priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Ako dnes informovala trenčianska krajská polícia, 40-ročný vodič nákladného vozidla značky Scania mal jazdiť po účelovej komunikácii smerom od Gilianky na obec Bolešov.
Podľa doterajších zistení pravdepodobne nerešpektoval dopravnú značku STOP, daj prednosť v jazde a pred priecestím včas nezastavil. Následne prednou časťou nákladného vozidla narazil do boku rušňa nákladného vlaku, ktorý v tom čase prechádzal po koľajniciach v smere od Ilavy na Dubnicu nad Váhom.
Pri nehode utrpel vodič kamiónu vážne zranenia. Na miesto museli zasahovať všetky záchranné zložky a zraneného muža transportovala do nemocnice letecká záchranná služba. K zraneniu ďalších osôb podľa polície nedošlo.
Polícia zároveň informovala o výsledkoch dychovej skúšky u rušňovodiča. Tá mala negatívny výsledok. U vodiča nákladného vozidla bol nariadený odber krvi. Presná výška škody, ktorá pri nehode vznikla, zatiaľ nie je známa. Uvedený úsek bol po nehode neprejazdný približne tri hodiny.
Príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú podľa polície naďalej v štádiu objasňovania. Vyšetrovatelia sa zameriavajú najmä na okolnosti jazdy vodiča nákladného vozidla a jeho správanie pred železničným priecestím.