Autobus viezol študentov, zrútil sa do rokliny! V Kolumbii zomrelo najmenej 16 ľudí

BOGOTA - Najmenej 16 obetí si vyžiadala v nedeľu nehoda autobusu prevážajúceho študentov, ktorý sa na severe Kolumbie zrútil do rokliny. Informuje správa agentúry AFP.
Študenti boli na výlete
Študenti boli na výlete a vracali sa z karibského pobrežia Kolumbie do mesta Medellín, uviedol na platforme X guvernér departmentu Antioquia Andrés Julián Rendon. Podľa neho navštevovali študenti školu Liceo Antioqueno v meste Bello, vzdialeného od Medellínu iba deväť kilometrov.
„Zatiaľ bolo hlásených viac ako desať mŕtvych a 20 zranených,“ povedal Rendon. Spravodajský portál Infobae informoval, že pri nehode zahynulo 16 ľudí. V autobuse bolo podľa neho celkovo 45 ľudí. Denník El Colombiano uviedol, že k nehode došlo o 05.40 h miestneho času (11.40 h SEČ) na ceste medzi obcami Remedios a Zaragoza v oblasti El Chispero. Autobus sa do rokliny zrútil z výšky asi 80 metrov.