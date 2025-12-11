AKTUÁLNE Hrôzostrašná nehoda pri Nových Zámkoch: FOTO Čelná zrážka policajtov

DVORY NAD ŽITAVOU - Všetky záchranné zložky zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala vo štvrtok v ranných hodinách v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Pri zrážke služobného motorového vozidla polície s osobným autom sa zranila jedna osoba, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Policajti sa v služobnom motorom vozidle Toyota RAV 4 presúvali na preverenie oznámenia. Z doposiaľ presne nezistených príčin pri prejazde zákrutou prešli do protismeru a narazili do protiidúceho vozidla Škoda Octavia, potvrdil Havetta. Pri dopravnej nehode sa zranil 63-ročný vodič Škody Octavie, ktorý bol prevezený do nemocnice.
Dychové skúšky u policajtov boli s negatívnym výsledkom. Prítomnosť alkoholu u vodiča bude zisťovaná odberom krvi. Na miesto sa presúva vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.