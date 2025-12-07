Mladý hokejista Slovana bojuje o život: Vážna nehoda odkryla problém kritizovanej križovatky!

ŠAMORÍN – Slovenskom v utorok otriasla správa o vážnej dopravnej nehode 20-ročného hokejistu Slovana Bratislava Romana Kukumberga mladšieho. Zatiaľ čo lekári v nemocnici robia všetko pre jeho záchranu, verejnosť upozorňuje na dlhodobé problémy križovatky, kde k zrážke došlo.
Nehoda sa stala v utorňajších ranných hodinách na ceste medzi obcami Kvetoslavov a Šamorín. Dvadsaťročný hokejista, syn legendárneho útočníka Romana Kukumberga st., utrpel pri zrážke ťažké poranenia hlavy a bol v kritickom stave prevezený do Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde leží v umelom spánku. HC Slovan Bratislava v reakcii na tragédiu okamžite zrušil všetky plánované aktivity.
Osudné odbočovanie
Podľa polície došlo k nehode pravdepodobne pri odbočovaní. „Vodič vozidla značky Škoda Citigo pri odbočovaní vľavo na rýchlostnú komunikáciu R7 nemal dať prednosť oproti idúcemu vozidlu,“ uviedla policajná hovorkyňa Veronika Dachová. Presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.
Okamžite po nehode sa na sociálnych sieťach strhla diskusia o bezpečnosti križovatky R7/503. Vodiči sa sťažujú, že na rozdiel od iných zjazdov tu chýba kruhový objazd. Šoféri odbočujúci doľava na Bratislavu musia križovať protismer, kde autá často jazdia vysokou rýchlosťou.
„Celé zle. Odbáčam na Bratislavu a musím ísť doľava cez protismer. Mali urobiť jednoduchý výjazd doprava alebo kruháč,“ píše jeden z diskutujúcich. Ďalší upozorňujú, že kolízne situácie sú tam na dennom poriadku a bolo len otázkou času, kedy sa stane niečo vážne.
Župa cestu stále neprevzala
K situácii sa vyjadril aj Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Ten upozorňuje, že daný úsek cesty a súvisiace objekty stále nie sú v jeho správe, hoci ležia na jeho území. „Tieto investície kraj doposiaľ neprevzal do svojho majetku, pretože trváme na odstránení nedostatkov. Opakovane sme upozornili na problémy, napríklad s odvodnením či mostnými závermi,“ uviedol Peter Kováčik z Úradu TTSK.
Podľa župy tak zodpovednosť momentálne nesie pôvodný investor. „Kým nie sú objekty riadne dokončené a odovzdané, za ich technický stav a bezpečnosť zodpovedá štát ako investor stavby,“ uzavrel Kováčik.