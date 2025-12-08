Dopravná nehoda medzi Myjavou a Podbrančom: Úsek cesty bol neprejazdný

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
MYJAVA - Dopravná nehoda medzi Myjavou a Podbrančom obmedzila v pondelok popoludní premávku. Určitý čas bol úsek cesty druhej triedy neprejazdný. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti priblížili, že dopravná nehoda sa stala medzi myjavskou mestskou časťou Turá Lúka a obcou Podbranč. Obchádzka dočasne viedla cez Sobotište, Vrbovce a Myjavu. Zelená vlna STVR neskôr informovala o sprejazdnení úseku. „Premávku v jednom pruhu riadi polícia,“ doplnila.