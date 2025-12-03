Sociálne služby sa menia: Parlament prerokuje zákon o príspevku a nových pracovníkoch v zrýchlenom režime

BRATISLAVA - Reformu financovania sociálnych služieb prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredu poslanci. Návrh zákona o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Príspevok na pomoc pri odkázanosti má podľa návrhu dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Vzniknúť by mala tiež nová pracovná pozícia v podobe pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude môcť vykonávať širší rozsah úkonov súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Všetky jeho ošetrovateľské úkony budú zároveň uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Zmena by mala nastať aj vo financovaní pobytových zariadení neverejných poskytovateľov, ktoré budú spolufinancovať vyššie územné celky. Zákon nadobudne účinnosť postupne, a to od 1. januára 2026, ďalej od 1. júla a 31. decembra budúceho roka. Dôvodom sú úpravy, pri ktorých poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy potrebujú čas na realizáciu zmien.
„Prechodné obdobie na postupné nadobudnutie účinnosti je odôvodnené povahou a charakterom navrhovaných právnych úprav s ich rozpočtovými dôsledkami a potrebou poskytnúť dostatočný časový priestor na oboznámenie sa s touto právnou úpravou u cieľovej skupiny osôb tak, aby mohli prijímať svoje informované rozhodnutia súvisiace s uplatnením nároku na príspevok na pomoc pri odkázanosti a voľbou spôsobu a formy poskytovanej formálnej a neformálnej starostlivosti,“ vysvetlilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Súvisí to aj s administratívou pri poskytovaní a výplate tohto príspevku.