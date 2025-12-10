Slovensko vážne ekonomicky krváca! Zdrvujúca správa, v renomovanom rebríčku sme na samom DNE

BRATISLAVA - Vo svetle výkonu globálnych ekonomík po celom svete nie je pre tú-ktorú krajinu vôbec príjemné, keď sa umiestni na samotnom spodku renomovaného rebríčka. Tentokrát si, žiaľ, tohto čierneho Petra vybralo Slovensko, a treba povedať, že aj vlastnou zásluhou. Ide totiž o akési vyhodnotenie toho, čo sme urobili, alebo neurobili pre to, aby sa ekonomická situácia u nás zlepšila. Umiestnenie v rebríčku je totiž najhoršie, aké môže byť.
Vôbec nie lichotivé vysvedčenie za výkon našej ekonomiky na verejnosti udeľoval známy a renomovaný magazín The Economist. Ten sa zameriava na úspešnosť ekonomík členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Sumarizuje ich výkon za rok 2025, a teda, vôbec to nie je príjemné čítanie.
Z 36 meraných ekonomík sa totiž Slovensko umiestnilo na samom dne rebríčka! Za ekonomického ťahúňa tohto roka označili Portugalsko. Za ním sa umiestnili krajiny ako Írsko, Izrael, Kolumbia či Španielsko.
V rebríčku The Economist meral medziročný percentuálny podiel hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny a rast akciového trhu na lokálnej burze, tiež v medziročnom percentuálnom rozdieli. Čo sa týka našich susedov, tí nemusia mať hlavu v smútku. Napríklad také Česko sa umiestnilo na veľmi slušnom šiestom rankingovom mieste a Poľsko na desiatom. Rakúsko však až na 33. mieste, čím je len o tri miesta pred nami.
Rebríček vyzerá nasledujúco (krajina, HDP, rast akciového trhu):
- 1. Portugalsko, 2,4%, 20,9%
- 2. Írsko, 3,2%, 20,1%
- 3. Izrael, 3,5%, 53,3%
- 4. Kolumbia, 3,4%, 43,8%
- 4. Španielsko, 2,8%, 35%
- 6. Česko, 2,8%, 46,2%
- 6. Grécko, 1,7%, 44%
- 8. Kanada, 1,4%, 24%
- 9. Slovinsko, 1,6%, 52,8%
- 10. Poľsko, 3,8%, 33,5%
- 27. Spojené kráľovstvo, 1,3%, 15,2%
- 28. Švédsko, 2,5%, 1,7%
- 29. Nórsko, -1,3%, 13,5%
- 30. Mexiko, -0,2%, 18,3%
- 31. Nový Zéland, -0,6%, 3%
- 32. Litva, 2,1%, 20,8%
- 33. Rakúsko, 0,6%, 28,6%
- 34. Estónsko, 0,9%, 11%
- 35. Fínsko, -0,7%, 12,6%
- 36. Slovensko, 0,9%, -12,7%