Obrovská TRAGÉDIA na rakúskej zjazdovke! Český učiteľ zomrel na lyžovačke pred očami svojich študentov

NASSFELD - V lyžiarskom stredisku Nassfeld v rakúskom Korutánsku došlo v stredu k tragédii. Šesťdesiatštyriročný český učiteľ počas výletu so žiakmi nečakane vyšiel z trate a po páde narazil do stromu. Napriek okamžitej pomoci sa ho nepodarilo zachrániť.
Dramatické chvíle zažili v stredu návštevníci lyžiarskeho strediska Nassfeld v okrese Hermagor. Skupina českých školákov bola na zjazdovke spolu so svojím 64-ročným učiteľom, keď došlo k nečakanému a tragickému nešťastiu. Píše o tom portál oe24.at, podľa ktorého pred zrakmi svojich študentov muž z neznámych dôvodov stratil kontrolu a vrazil do stromu.
Podľa oficiálnych informácií rakúskej polície muž z doposiaľ neznámeho dôvodu zišiel z upravenej trate. „Prešiel z neobjasnenej príčiny mimo zjazdovku a približne po desiatich metroch narazil do stromu,“ uviedli vyšetrovatelia v oficiálnej správe.
Na miesto okamžite dorazili prví záchranári. Hoci bol učiteľ spočiatku ešte pri vedomí, jeho stav sa rýchlo zhoršoval. Počas transportu v záchranárskom vrtuľníku musel byť dokonca resuscitovaný. Ani intenzívna snaha lekárov však nestačila – muž zraneniam podľahol priamo na mieste nehody.