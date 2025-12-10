Polícia obvinila zo zločinu lúpeže Vo Vranove nad Topľou 14-ročného chlapca

VRANOV NAD TOPĽOU - Polícia obvinila zo zločinu lúpeže 14-ročného chlapca, ktorý v piatok (5. 12.) vo večerných hodinách na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou prepadol 18-ročného mladíka. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, obvinený najprv pri vstupe do podzemných garáží požiadal mladého muža o cigarety, ktoré mu poskytol.
Chlapec následne odišiel. O niekoľko minút sa však vrátil a tentoraz žiadal od mladého muža pálenku a bundu. Pálenku dostal, no bundu nie. Chlapec na to reagoval tak, že má pri sebe nôž aj zbraň a opäť žiadal bundu. Osemnásťročný mladík mu z obavy o život a zdravie bundu vydal. „Zákon pri tomto zločine stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody na tri až osem rokov, vzhľadom na to, že obvineným je mladistvý, hrozí mu polovičná trestná sadzba,“ dodala hovorkyňa.