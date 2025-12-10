Zdravotné problémy ho NEZASTAVIA! Elton John na vianočných nákupoch... Odkázaný na POMOC

LOS ANGELES - Legendárny Elton John sa ani napriek vážnym problémom so zrakom nevzdáva aktívneho života. Tesne pred Vianocami sa objavil v londýnskej štvrti Mayfair, kde si po boku manžela Davida Furnisha užil nákupy, luxusný obed aj atmosféru sviatočných ulíc.
Nevidí skoro vôbec nič! Bolestivé slová Eltona Johna... Spolieha sa len na jediné
Legendárny britský spevák Elton John opäť ukázal, že jeho energia a chuť do života sú nezlomné. Napriek tomu, že v poslednom období bojuje so závažnými problémami so zrakom, zostáva aktívny. Predvianočnú atmosféru si nenechal ujsť ani tento rok – so svojím manželom Davidom Furnishom sa objavil na nákupoch v londýnskej štvrti Mayfair, ktorá je známa luxusnými butikmi a elegantnými podnikmi. Manžel mu počas chôdze výrazne pomahál, držal ho totiž za ruku.
Zrejme, aby Elton nespadol. Dvojica najprv zavítala do známej reštaurácie, kde si vychutnali obed v komornej atmosfére. Neskôr sa presunuli do prestížneho obchodu so šperkami, ktorý je obľúbený medzi svetovými hviezdami. Elton prišiel tradične neprehliadnuteľný – aj napriek problémom s očami si zachováva svoj unikátny štýl. Charakteristické výrazné okuliare, farebné topánky a vkusný outfit dokazujú, že módu rozhodne nepustil z rúk.