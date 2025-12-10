Trump znovu kritizoval Európu pre jej migračnú a energetickú politiku

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok opäť kritizoval Európu za jej migračnú a energetickú politiku. Šéf Bieleho domu takisto vyzval Spojené kráľovstvo, aby zvýšilo ťažbu ropy v Severnom mori, informuje o tom agentúra DPA.
Trump varuje Starmera a kritizuje veternú energiu
Trump poradil britskému premiérovi Keirovi Starmerovi, aby využil „skvelý zdroj energie“, inak riskuje, že nezostane dlho vo funkcii. Líder USA tiež kritizoval rozširovanie získavania veternej energie v Škótsku a uviedol, že „ich to stojí celý majetok“. V prejave pred priaznivcami v americkom štáte Pensylvánia Trump o Európanoch povedal, že by mali „byť opatrní, pretože imigrácia a energetika zničia Európu.“ Následne dodal, že „Európu miluje“.
Prezident sa v prejave najskôr venoval ekonomickým otázkam USA, no potom zintenzívnil kritiku, ktorú jeho vláda už niekoľko dní smeruje na európskych partnerov, píše DPA. Podobné komentáre na tému migrácie a energetickej politiky vyslovil aj začiatkom tohto týždňa najmä v súvislosti s Nemeckom.
Nová americká stratégia vyvoláva pobúrenie
Americká vláda zverejnila minulý týždeň novú stratégiu pre národnú bezpečnosť počas Trumpovho druhého funkčného obdobia. Dokument hovorí o údajnom oslabovaní demokracie a slobody prejavu v Európe. Údajne ju sužuje „cenzúra, potláčanie politickej opozície, prudký pokles pôrodnosti a strata národnej identity a sebavedomia“. Dokument vyvolal pobúrenie v celej Európe, pripomína nemecká agentúra.