Nešťastie v Maroku: Pri zrútení obytných budov zahynulo najmenej 19 ľudí

V Maroku sa zrútili dve obytné budovy. (Zdroj: X/TheCBIJ)
RABAT - Pri zrútení dvoch obytných budov v marockom meste Fez zahynulo v noci na dnes najmenej 19 ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia, píše marocká agentúra MAP. V štvorposchodových budovách vo štvrti Mustakbal (Budúcnosť) žilo podľa tamojších úradov osem rodín. Obyvatelia susedných budov boli evakuovaní.
Údaje o počte obetí sú predbežné, pretože zložky integrovaného záchranného systému v sutinách stále vykonávajú pátracie a záchranné práce. Podľa marockého serveru Maroc Hebdo ide o ďalšie z nešťastí spojených s nekvalitne postavenými či zle udržiavanými obytnými budovami.