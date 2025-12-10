Polícia vo Svidníku obvinila 34-ročného muža z drogovej trestnej činnosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
GIRALTOVCE - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku obvinil 34-ročného muža z trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, ešte v júni tohto roka sa v priestoroch jednej z firiem v Giraltovciach našlo v osobnom vozidle plastové vrecko s obsahom kryštalickej látky, ako aj striekačka s bielou kryštalickou látkou, ktoré polícia zaistila.
„Tento materiál bol zaslaný na kriminalisticko-expertízne skúmanie, ktorého výsledok preukázal, že ide o metamfetamín. Ide o psychotropnú látku schopnú negatívne ovplyvniť psychiku užívateľa,“ povedala Ligdayová.