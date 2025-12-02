Tragédia v Košiciach: Pri nočnom požiari bytu zomrela žena, evakuovať museli v noci desiatky ľudí

KOŠICE – Tragická noc na košickom sídlisku. Krátko po polnoci zachvátil plamene byt na desiatom poschodí bytového domu na Gudernovej ulici. Požiar si vyžiadal život staršej ženy a približne stovka obyvateľov musela byť evakuovaná do bezpečia.
Podľa informácií TV JOJ požiar vznikol okolo polnoci v jednom z bytov na desiatom poschodí. Plamene sa rozšírili z obývačky a byt kompletne zadymili. V čase požiaru sa vo vnútri mala nachádzať staršia žena, ktorá zraneniam podľahla. Obhliadajúci lekár jej úmrtie potvrdil na mieste.
Hasiči a polícia okamžite spustili evakuáciu bytového domu, keďže hustý dym sa šíril medzi poschodiami. Na miesto dorazili aj evakuačné autobusy.
"Polícia krátko po polnoci prijala na linke 158 oznámenie o požiari v byte v košickej mestskej časti Západ. K požiaru došlo v byte na 10. poschodí. Po otvorení bytu našli príslušníci HaZZ 80-ročnú ženu bez známok života. Na miesto bol vyslaný aj evakuačný autobus HaZZ pre približne 40 evakuovaných osôb. Časť obyvateľov odišla k príbuzným, podľa prvotných informácií malo bytový dom opustiť okolo 90 ľudí," informovala polícia na sociálnej sieti.
Zisťovateľ príčin požiarov HaZZ určil podľa polície ako pravdepodobnú príčinu neodbornú manipuláciu s otvoreným ohňom – fajčenie. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.
Podľa informácii televízie sa v byte mali nachádzať aj drogy. Táto informácia je momentálne predmetom vyšetrovania a polícia k prípadu neposkytla bližšie detaily. Presná príčina vzniku požiaru zostáva v štádiu vyšetrovania.