Humor, emócie a inšpirácia v jednom večeri: Do Košíc prichádza nová talkshow!

Mestské divadlo Košice sa 15. decembra 2025 stane miestom, kde sa smiech stretne s úprimnými príbehmi. Pripravte sa na premiéru novej talkshow DVOJKA NA VÝJAZDE, ktorú budú sprevádzať obľúbení slovenskí zabávači Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský. Charizmatická dvojica sľubuje večer plný vtipu, nadhľadu a nečakaných momentov, ktoré divákov nenechajú chladnými.
Hostia večera
Prvými hosťami talkshow bude Jozef Adamčík, divadelný a televízný herec, hudobník a zabávač, a František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorý prinesie inšpiratívne pohľady na prácu ľudí, čo denne zachraňujú životy.
Každý z nich odhalí niečo zo zákulisia svojej profesie, ale aj osobné príbehy, ktoré divákov rozosmejú, dojmú a možno aj prinútia zamyslieť sa.
Zábavá, ktorá má srdce
Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský sú známi svojou spontánnosťou a schopnosťou rozosmiať publikum v každej situácii. Tentokrát však k humoru pridávajú aj poriadnu dávku autenticity a ľudskosti. Výsledkom je originálny formát, ktorý spája talkshow, stand-up a emotívne rozhovory do jedného nezabudnuteľného večera.
Premiéra, ktorú si nechcete nechať újsť
15. december 2025 v Historickej radnici v produkcií Mestského divadla Košice.
Moderátori: Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský
Hostia: Jozef Adamčík a František Majerský
Príďte sa zasmiať, oddýchnuť si a načerpať energiu z rozhovorov, ktoré majú dušu.
Vstupenky na predpredaj.sk aj cez oficiálnu webovú stránku Mestského divadla Košice.
Divákov čaká večer plný humoru, emócií, ľudských príbehov a autentických rozhovorov, o ktorom sa bude v Košiciach ešte dlho hovoriť.
