Humor, emócie a inšpirácia v jednom večeri: Do Košíc prichádza nová talkshow!

Mestské divadlo Košice sa 15. decembra 2025 stane miestom, kde sa smiech stretne s úprimnými príbehmi. Pripravte sa na premiéru novej talkshow DVOJKA NA VÝJAZDE, ktorú budú sprevádzať obľúbení slovenskí zabávači Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský. Charizmatická dvojica sľubuje večer plný vtipu, nadhľadu a nečakaných momentov, ktoré divákov nenechajú chladnými.

Hostia večera

Prvými hosťami talkshow bude Jozef Adamčík, divadelný a televízný herec, hudobník a zabávač, a František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, ktorý prinesie inšpiratívne pohľady na prácu ľudí, čo denne zachraňujú životy.

Každý z nich odhalí niečo zo zákulisia svojej profesie, ale aj osobné príbehy, ktoré divákov rozosmejú, dojmú a možno aj prinútia zamyslieť sa.

Zábavá, ktorá má srdce

Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský sú známi svojou spontánnosťou a schopnosťou rozosmiať publikum v každej situácii. Tentokrát však k humoru pridávajú aj poriadnu dávku autenticity a ľudskosti. Výsledkom je originálny formát, ktorý spája talkshow, stand-up a emotívne rozhovory do jedného nezabudnuteľného večera. 

Premiéra, ktorú si nechcete nechať újsť

15. december 2025 v Historickej radnici v produkcií Mestského divadla Košice.
Moderátori: Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský
Hostia: Jozef Adamčík a František Majerský

Príďte sa zasmiať, oddýchnuť si a načerpať energiu z rozhovorov, ktoré majú dušu.

Vstupenky na predpredaj.sk aj cez oficiálnu webovú stránku Mestského divadla Košice.

Divákov čaká večer plný humoru, emócií, ľudských príbehov a autentických rozhovorov, o ktorom sa bude v Košiciach ešte dlho hovoriť. 

Rektorka UCM Slobodová Nováková pri príležitosti udelenia akreditácie nových študijných programov
Ivan Sabovik o majstrovstvách Európy žien na Slovensku
Jasmina o KRÍZE s Rytmusom a rodinnom bohatstve: Bola by som naivná, ak...
ŽSSK upozorňuje na výluku v úseku Košice – Kysak: Cestujúci môžu využiť náhradné vlaky
Obrovský dopyt a prázdne sklady: Rodičia zúfalo zháňajú vakcíny proti chrípke! Ďalšie už nebudú
Referenčná suma pre výplatu TOHTO dôchodku sa ZVÝŠI: Pozrite, akú minimálnu výšku penzie musíte mať
Tragické požiare v Mašličkove a Kozárovciach: Premiér potvrdil, že pozostalí nedostanú odškodnenie
Armáda Izraela zasiahla tunely v meste Rafah: Zlikvidovala 40 militantov Hamasu
Maďarský minister kritizuje Európsku úniu: Tvrdí, že nie je pri rokovaniach o kľúčových konfliktoch
Riberová kritizuje von der Leyenovú: Znižovanie byrokracie spôsobuje chaos v Európskej únii
Izrael reaguje útokmi na jih Libanonu: Hizballáh je v ohrození
Rodičia Matthewa Perryho prelomili mlčanie: NALOŽILI lekárovi, ktorý mu dodával ketamín!
Prišiel na psa mráz! Kraus POHOREL na vlastnom piesočku: Tento muž ho poriadne PONÍŽIL
Premiéra Separovho koncertu: Azre skoro VYPADLI a... Hviezdička ohuruje schudnutou postavou!
Zomrel český oscarový umelec: Obliekol filmového Amadea aj rozprávkovú Popolušku!
Nebeská šou nad Slovenskom: Posledný SUPERSPLN roka je TU! Bude viditeľný celé hodiny
Horšie ako u nás: Toto sú najnebezpečnejšie vlakové trasy sveta
Dobrovoľník zničil umelecké dielo JEDINÝM ťahom: Myslel si, že len utiera PRACH! Toaletný papier ako zbraň
TÁTO nenápadná ilustrácia úplne vytočila internet: Nájdete 3 zvieratá a 2 predmety skôr, než čas vyprší?
Dva nové hity pre vašu kuchyňu, ktoré sú kulinárskym trendom: Počuli ste už o nich?
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Adventný kalendár UTOROK Viete, čo jete? Poradíme vám, na čo si dať pri kúpe potravín pozor
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!
Ako sa dostať k peniazom z druhého piliera? Takéto sú pravidlá pre rok 2026!

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Spod Vezuvu dorazila nepríjemná správa: Neapol potvrdil zranenie Stanislava Lobotku
Spod Vezuvu dorazila nepríjemná správa: Neapol potvrdil zranenie Stanislava Lobotku
VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
VIDEO Weiss po senzačnej prehre Slovana zúril: Po zápase sa usmievali, skoro som dostal infarkt!
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Bude olympiáda napokon bez najväčších hviezd? Vedenie NHL poslalo organizátorom veľavravný odkaz
Bude olympiáda napokon bez najväčších hviezd? Vedenie NHL poslalo organizátorom veľavravný odkaz
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Monacobet rozdáva 150 luxusných plavieb počas decembra
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
10 desivých signálov, že je čas odísť z práce. Koľko z nich poznáte aj vy?
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
Výpoveď pred Vianocami? Takto sa s tým vysporiadate bez stresu
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
AKTUÁLNE: Veľký úrad potvrdil zneužívanie kritických chýb v Androide. Odporúča telefón ihneď aktualizovať alebo ho dočasne prestať používať
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych

Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Písal si so svojou ex každý deň. Tvrdil, že je to nevinné
Obrovský dopyt a prázdne sklady: Rodičia zúfalo zháňajú vakcíny proti chrípke! Ďalšie už nebudú
Referenčná suma pre výplatu TOHTO dôchodku sa ZVÝŠI: Pozrite, akú minimálnu výšku penzie musíte mať
Pozor na TENTO sklenený pohár: Hygienici varujú pred nebezpečnými látkami! Nájdete ho v známej sieti predajní
AKTUÁLNE Únik neznámej látky v Žiline! Na mieste zasahuje špeciálna chemická jednotka, hlásia zranených

