Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Práca namiesto dávok za tri mesiace umiestnila na trhu práce 860 ľudí, uviedol minister Tomáš

Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. Zobraziť galériu (2)
Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. (Zdroj: TASR/František Iván)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KOŠICE - Po troch mesiacoch od účinnosti zákona o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí aj zámer Práca namiesto dávok, sa na trh práce podarilo umiestniť 860 ľudí. Od pondelka zároveň nastupuje na pozíciu rómskych asistentov sociálnej inklúzie a zamestnanosti na úradoch práce v 33 okresoch 17 ľudí. Na tlačovej konferencii o tom informovali minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.

Tisíce poberateľov môžu pracovať

Podľa ministra by z celkového počtu 120.000 poberateľov dávky v hmotnej núdzi mohlo pracovať približne 62.000 ľudí. V prvej fáze sa zamerali na tých, ktorí nie sú zaevidovaní na úradoch práce. Približne 27.000 ľuďom tak zaslali dotazníky o ich vzdelaní či praxi. Následne vydali 13.310 pozvánok na výberové konania a odporúčaní na voľné pracovné miesta. „Za prvé týždne, odkedy to začalo celé fungovať, sa týmto spôsobom podarilo umiestniť na trhu práce 860 ľudí,“ povedal s tým, že počty sú známe na základe využívania motivačných nástrojov, respektíve postupného krátenia dávky v hmotnej núdzi.

VIDEO

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš o nástupe rómskych asistentov na úrady práce (Zdroj: TASR/František Iván)

Zároveň informoval, že 77 ľudí odmietlo vhodnú pracovnú ponuku a v týchto prípadoch bolo začaté správne konanie v súvislosti s poskytovaním dávky.

Pripomenul tiež, že 7000 ľudí bolo odmietnutých ako nevhodných z dôvodu nízkej produktivity či vysokej fluktuácie zamestnávateľmi. „Vedeli sme o tom probléme na Slovensku, ale teraz ho máme už aj reálne zmapovaný,“ doplnil Tomáš. V tejto súvislosti avizoval, že od nového roka by zamestnávatelia mohli finančné stimuly zo zdrojov Európskej únie využívať aj pri poberateľoch dávky v hmotnej núdzi, ktorí nie sú v evidencii nezamestnaných. „Chceme motivovať zamestnávateľov, aby predsa zvážili a zamestnali aj tých, ktorých pôvodne odmietli,“ dodal.

Veľký záujem o rómskych asistentov

Čo sa týka rómskych asistentov, záujem o výberové konania bol podľa neho veľký. Dokopy by malo ísť o 40 asistentov na 18 úradoch práce. Pôsobiť majú najmä v regiónoch s najvyšším podielom ľudí v hmotnej núdzi a zároveň s najväčšou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít. Najviac, a to po päť, ich bude v Košiciach a Spišskej Novej Vsi.

Most medzi úradmi a komunitami

„Budú novým typom pracovníkov na úradoch práce, odborným aj komunitným mostom medzi úradmi a ľuďmi, ktorí dnes stoja mimo služieb zamestnanosti,“ doplnil Daško s tým, že ich úlohou bude pomáhať ľuďom orientovať sa na trhu práce, poskytovať im informácie v zrozumiteľnom jazyku - často v rómčine či maďarčine - motivovať ich, sprevádzať pri hľadaní práce a vysvetľovať podmienky pracovných ponúk, benefity či ďalšie formy podpory. „Určite budú aj takí ľudia, ktorí naozaj nebudú mať záujem o pracovnú príležitosť. Tým pádom tu nastane, nechcem povedať represia, ale ako sa hovorí - keď nechceš, tak nedostaneš,“ dodal. Zdôraznil aj potrebu motivovať zamestnávateľov. V tejto súvislosti ich vyzval, aby im dali šancu.

Druhý zľava generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.
Zobraziť galériu (2)
Druhý zľava generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.  (Zdroj: TASR/František Iván)

Zákon o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí aj zámer Práca namiesto dávok, začal platiť 1. septembra. Ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Nezamestnaných ľudí to má motivovať k nájdeniu si zamestnania.

Viac o téme: Prácaúrad práceRómske komunityKošiceErik TomášAlexander Daško
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prvá bilancia je vonku:
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
openiazoch.sk
Fico oznámil, že vláda
Fico oznámil, že vláda schválila veľkú reformu sociálnych služieb
Domáce
FOTO Vladimír Ledecký
Opoziční poslanci kritizujú skrátené legislatívne konanie novely sociálnej ekonomiky: SaS vyzýva na prepracovanie zákona
Domáce
Poslanci odštartovali schôdzu: V
Poslanci odštartovali schôdzu: V úvode majú riešiť transformáciu ÚOO
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Matovič rozmiestnil v parlamente handry na prázdne miesta poslancov Hlas-SD, Danko vypenil
Matovič rozmiestnil v parlamente handry na prázdne miesta poslancov Hlas-SD, Danko vypenil
Správy
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra Juraja Blanára a štátneho tajomníka Mareka Eštoka
Správy
Súprava ComfortJet prinesie vysoký štandard cestovania na linke Praha – Bratislava – Budapešť
Súprava ComfortJet prinesie vysoký štandard cestovania na linke Praha – Bratislava – Budapešť
Správy

Domáce správy

Na snímke 43. schôdza
Poslanci rokujú o návrhu na skrátené konanie k novele Trestného zákona
Domáce
FOTO ROZRUCH v parlamente! Matovič
ROZRUCH v parlamente! Matovič dal na stoličky poslancov Hlasu HANDRY, Danko vypenil: Čo si to dovoľujete?!
Domáce
Andrej Danko.
Danko kritizuje Pellegriniho: Nechápe, prečo ponižuje Šutaja Eštoka pri zákone o zmene ÚOO
Domáce
Polícia na Spiši obvinila mladého vodiča: Šoféroval napriek zákazu, test potvrdil drogy v tele
Polícia na Spiši obvinila mladého vodiča: Šoféroval napriek zákazu, test potvrdil drogy v tele
Kežmarok

Zahraničné

Ilustračné foto
Bielorusko obvinilo Litvu zo špionáže dronom: Vilnius to popiera
Zahraničné
Šéfka diplomacie Európskej únie
Reparačná pôžička z ruských aktív by posilnila pozíciu Európy, uviedla Kallasová
Zahraničné
FOTO Tak TOTO tu ešte
Tak TOTO tu ešte nebolo: Zdrogovaný muž v trenkách sa vyšplhal na strom! Po príchode policajtov šou pokračovala
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin.
Putin schválil bezvízový styk počas jedného mesiaca pre čínskych občanov
Zahraničné

Prominenti

Marek Fašiang
FOTO Fašiang so svojou EX opäť spolu: TOTO ich spojilo!
Domáci prominenti
Lela a Karlos Vémola
Rozvod roka? V manželstve Vémolovcov ŠĽAHAJÚ BLESKY! Detaily, prečo Lele došla trpezlivosť
Zahraniční prominenti
FOTO Tak TOTO tu ešte
Tak TOTO tu ešte nebolo! Celebrity v netradičnej úlohe... Aha, s kým hviezdili na móle!
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Zomrel legendárny moderátor (†87): Jeho kariéra trvala viac než 5 desaťročí!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Robí váš pes TOTO?
Robí váš pes TOTO? Odborníci odhalili desivú pravdu: Psy môžu prežívať svet úplne inak, než si myslíme!
Zaujímavosti
Nová linka z Bratislavy:
Nová linka z Bratislavy: Maroko ponúka potešenie pre všetky zmysly
dromedar.sk
Pohrýzol ju DÉMON! Austrálčanka
Pohrýzol ju DÉMON! Austrálčanka odhaľuje MRAZIVÉ zážitky zo sveta mŕtvych: S duchmi sa vraj hrávala už ako dieťa
Zaujímavosti
Odborník odhalil KRUTÚ pravdu:
Odborník odhalil KRUTÚ pravdu: Vaša domácnosť SMRDÍ viac, než si myslíte! Najväčší smrad pochádza z… TOTO vás prekvapí
Zaujímavosti

Dobré správy

Varte a pečte tieto
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce

Ekonomika

Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Prvá bilancia je vonku: Ako funguje práca namiesto dávok? Takéto sú výsledky!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Stojíme na pokraji kolapsu? AI bublina je nafúknutá na prasknutie, trhy môžu čeliť tvrdému pádu!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica

Varenie a recepty

Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Výber receptov
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín

Šport

Prešla si ťažkým obdobím, objal ju Djokovič: Farkašovej povedali, že nespĺňa kritériá, bola v šoku
Prešla si ťažkým obdobím, objal ju Djokovič: Farkašovej povedali, že nespĺňa kritériá, bola v šoku
Parašport
VIDEO Ronaldo prijal netradičnú výzvu: Postavil sa proti neprekonateľnému robotickému brankárovi
VIDEO Ronaldo prijal netradičnú výzvu: Postavil sa proti neprekonateľnému robotickému brankárovi
Ostatné
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Hokejbal
Prečo Salah nenastúpil ani na sekundu? Manažér Liverpoolu vysvetlil Egypťanovu absenciu
Prečo Salah nenastúpil ani na sekundu? Manažér Liverpoolu vysvetlil Egypťanovu absenciu
Premier League

Auto-moto

Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Novinky
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika

Kariéra a motivácia

Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Kariera.sk TS
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Kurzy a štúdium
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Prostredie práce

Technológie

Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Rusko opäť rozťahuje ramená. Moskva hovorí, že experimentálny Su-75 Checkmate vzlietne budúci rok, západní analytici pochybujú
Armádne technológie
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
Tento skrytý trik v telefónoch Samsung Galaxy zabráni komukoľvek pozerať si tvoje súkromie. Väčšina Slovákov o ňom netuší
Android
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
WhatsApp opätovne zavádza funkciu, s ktorou sa aplikácia predstavila vo svojich začiatkoch. Uvidíš ju už čoskoro vo svojom smartfóne
Aplikácie a hry
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
December na Netflixe začal mimoriadne silno: Čakajú na teba nadčasové klasiky, ale aj nové dramatické seriály
Filmy a seriály

Bývanie

Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život

Pre kutilov

Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Súťaže
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Partnerské vzťahy
Takáto žena je snom každého chlapa: Muži sa zhodli na prekvapivej vlastnosti, ktorej nevedia odolať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ROZRUCH v parlamente! Matovič
Domáce
ROZRUCH v parlamente! Matovič dal na stoličky poslancov Hlasu HANDRY, Danko vypenil: Čo si to dovoľujete?!
Tak TOTO tu ešte
Zahraničné
Tak TOTO tu ešte nebolo: Zdrogovaný muž v trenkách sa vyšplhal na strom! Po príchode policajtov šou pokračovala
Neuveriteľné VIDEO z Bratislavy:
Domáce
Neuveriteľné VIDEO z Bratislavy: Pozrite, ako opitý kolobežkár vybrzďoval autobus! Skončilo to nehodou
Realita vs. umelá inteligencia:
Domáce
Realita vs. umelá inteligencia: Internetom sa šíri falošná fotka z košického protestu! Ako to tam vyzeralo naozaj?

Ďalšie zo Zoznamu