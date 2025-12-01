Práca namiesto dávok za tri mesiace umiestnila na trhu práce 860 ľudí, uviedol minister Tomáš

KOŠICE - Po troch mesiacoch od účinnosti zákona o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí aj zámer Práca namiesto dávok, sa na trh práce podarilo umiestniť 860 ľudí. Od pondelka zároveň nastupuje na pozíciu rómskych asistentov sociálnej inklúzie a zamestnanosti na úradoch práce v 33 okresoch 17 ľudí. Na tlačovej konferencii o tom informovali minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Tisíce poberateľov môžu pracovať
Podľa ministra by z celkového počtu 120.000 poberateľov dávky v hmotnej núdzi mohlo pracovať približne 62.000 ľudí. V prvej fáze sa zamerali na tých, ktorí nie sú zaevidovaní na úradoch práce. Približne 27.000 ľuďom tak zaslali dotazníky o ich vzdelaní či praxi. Následne vydali 13.310 pozvánok na výberové konania a odporúčaní na voľné pracovné miesta. „Za prvé týždne, odkedy to začalo celé fungovať, sa týmto spôsobom podarilo umiestniť na trhu práce 860 ľudí,“ povedal s tým, že počty sú známe na základe využívania motivačných nástrojov, respektíve postupného krátenia dávky v hmotnej núdzi.
VIDEO
Zároveň informoval, že 77 ľudí odmietlo vhodnú pracovnú ponuku a v týchto prípadoch bolo začaté správne konanie v súvislosti s poskytovaním dávky.
Pripomenul tiež, že 7000 ľudí bolo odmietnutých ako nevhodných z dôvodu nízkej produktivity či vysokej fluktuácie zamestnávateľmi. „Vedeli sme o tom probléme na Slovensku, ale teraz ho máme už aj reálne zmapovaný,“ doplnil Tomáš. V tejto súvislosti avizoval, že od nového roka by zamestnávatelia mohli finančné stimuly zo zdrojov Európskej únie využívať aj pri poberateľoch dávky v hmotnej núdzi, ktorí nie sú v evidencii nezamestnaných. „Chceme motivovať zamestnávateľov, aby predsa zvážili a zamestnali aj tých, ktorých pôvodne odmietli,“ dodal.
Veľký záujem o rómskych asistentov
Čo sa týka rómskych asistentov, záujem o výberové konania bol podľa neho veľký. Dokopy by malo ísť o 40 asistentov na 18 úradoch práce. Pôsobiť majú najmä v regiónoch s najvyšším podielom ľudí v hmotnej núdzi a zároveň s najväčšou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít. Najviac, a to po päť, ich bude v Košiciach a Spišskej Novej Vsi.
Most medzi úradmi a komunitami
„Budú novým typom pracovníkov na úradoch práce, odborným aj komunitným mostom medzi úradmi a ľuďmi, ktorí dnes stoja mimo služieb zamestnanosti,“ doplnil Daško s tým, že ich úlohou bude pomáhať ľuďom orientovať sa na trhu práce, poskytovať im informácie v zrozumiteľnom jazyku - často v rómčine či maďarčine - motivovať ich, sprevádzať pri hľadaní práce a vysvetľovať podmienky pracovných ponúk, benefity či ďalšie formy podpory. „Určite budú aj takí ľudia, ktorí naozaj nebudú mať záujem o pracovnú príležitosť. Tým pádom tu nastane, nechcem povedať represia, ale ako sa hovorí - keď nechceš, tak nedostaneš,“ dodal. Zdôraznil aj potrebu motivovať zamestnávateľov. V tejto súvislosti ich vyzval, aby im dali šancu.
Zákon o službách zamestnanosti, pod ktorý patrí aj zámer Práca namiesto dávok, začal platiť 1. septembra. Ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Nezamestnaných ľudí to má motivovať k nájdeniu si zamestnania.