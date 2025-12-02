Polícia v Pezinku pátra po 42-ročnom Silvestrovi Hodossym: Nevideli ste ho?

BRATISLAVA - Polícia v Pezinku sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnom 42- ročnom Silvestrovi Hodossym, trvale bytom Jahodná. Menovaného naposledy videli v pondelok (1. 12.) o 16.15 h v nemocnici Philippa Pinela v Pezinku na Malackej ceste 63, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Menovaný je podľa popisu polície 189 centimetrov vysoký, strednej postavy, má hnedé husté krátke vlasy a modré oči. Oblečené mal modré úzke rifle, zimnú tmavomodrú bundu, členkové turistické topánky a čiernu čiapku.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície,“ apeluje polícia.