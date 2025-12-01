AKTUÁLNE Hrozný nález v Bratislave: Blízko frekventovanej ulice našli ležať mŕtve telo! Na mieste je polícia

BRATISLAVA – Hrozivý nález v blízkosti jedného z bratislavských hlavných ťahov. V kroví pri Gagarinovej ulici boli nájdené ľudské ostatky. Na mieste je polícia.
Ako dlho telo na mieste ležalo nateraz jasné nie je. Podľa našich informácií mali dnes v daných miestach upravovať zeleň, je možné, že práve počas prác boli ostatky nájdené. Na mieste sa už nachádza polícia.
Ako dlho sa telo na mieste nachádza jasné nie je, no podľa našich informácií sa z miesta, kde leží, už šíri zápach.
"Dnes krátko po 09,30 h boli policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II vyslaní na základe oznámenia na linke 158 na Gagarinovu ulicu, kde v kríkovom poraste malo byť nájdené telo muža bez známok života," uviedla polícia.
Policajti na mieste hodnovernosť oznámenia potvrdili. Na mieste bolo nájdené telo 49 -ročného muža bez známok života. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý vylúčil cudzie zavinenie.
"Objasňovaním presných príčin ako aj okolnosťami tohto prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II." dodali.