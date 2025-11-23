Šokujúci nález v Nových Zámkoch: V nákupnom košíku objavili nehybné telo ženy!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
NOVÉ ZÁMKY – Nedeľné ráno pri nákupnom centre v Nových Zámkoch sprevádzal desivý pohľad. Ľudia si v nákupnom košíku všimli nehybné telo ženy. Na miesto okamžite dorazili záchranári aj polícia, no žene už nedokázali pomôcť.
Informuje o tom televízia Markíza. Podľa informácií išlo o 48-ročnú ženu, ktorú si ľudia všimli v košíku pred nákupným centrom v nedeľu ráno. Obhliadajúci lekár nedokázal na mieste jednoznačne určiť, čo sa presne stalo. Nariadená bola pitva.