Šokujúci prípad! Mladík hľadal radu u umelej inteligencie: Vražda kolegyne v práci, z jeho výpovede mrazí

MELLRICHSTADT – V súčasnej dobe sa umelej inteligencie pýtame už takmer na všetko. Keďže je ale verejne dostupná, dostanú sa k nej aj ľudia so psychopatickými či vražednými sklonmi. Podobný príklad sa odohral jednom v nemeckom meste. Po komunikácii s AI sa odhodlal vraždiť.
Vražda, ktorá v lete tohto roku otriasla Nemeckom, sa odohrala v Bavorsku, zhruba 17 km od Meiningenu. Janneck Z. (21) ráno 1. júla pred cestou do práce v Mellrichstadte ešte komunikoval s umelou inteligenciou. Od ChatGPT potreboval radu, ako sa vysporiadať so svojimi vraždenými chúťkami, píše Süddeutsche Zeitung.
Útok v práci
Zhruba o 10 minút sa to stalo. Keď dorazil do práce, dodávateľ elektriny Überlandwerk Rhön, nožom zaútočil na svoju kolegyňu Danielu S. (†59) a osemkrát ju bodol do oblasti hrudníka a krku. Následne napadol šéfa Volkera S. a účtovníka Waltera R., ktorí sa ho pokúšali zastaviť. Tento prípad nemá obdobu. Po viac ako štyroch mesiacoch bol Janneck Z. obvinený z vraždy.
Vyšetrovanie sa naťahovalo, pretože spočiatku boli kriminalisti názoru, že mladík nebol v čase útoku pri zmysloch. Podľa psychiatrov však nesie plnú zodpovednosť. Dokonca aj sám obvinený sa priznal, keď uviedol, že "už dlhšiu dobu mal vnútorné nutkanie zabiť človeka". Podľa obžaloby to ale dokázal potlačiť rôznymi tabletkami a marihuanou.
"Obvinený zabil kolegyňu zákerným spôsobom pre neutíchajúcu túžbu zabiť," uviedlo štátne zastupiteľstvo vo Schweinfurte. Nemal s ňou predtým žiadny konflikt a ako doplnil, ani ďalšie dve osoby nechcel zabiť ani zraniť, píše Bild.
AI sa ho pokúšala zastaviť
Umelá inteligencia mala Janneckovi Z. na jeho vraždené sklony jasne odpísať: "Vyhľadajte lekára!" On však namiesto toho išiel do práce a vraždil. "Dúfal som vo vnútorné uspokojenie, to sa ale nedostavilo," povedal mladík po zatknutí. Dátum súdneho procesu ešte nebol stanovený.
Odborníci radia, že AI je schopná pomôcť s mnohými problémami každodenného života, avšak pokiaľ ide o duševné zdravie, správnou voľbou je jedine terapeut.