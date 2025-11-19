Krvavý ÚTOK na člena vládnej strany! Polícia zadržala dievča (17), so zbraňou vo vrecku sa ukrývalo na TOMTO mieste

PRAHA – Novovzniknutá česká koalícia ešte nezačala ani poriadne pracovať a už bol spáchaný útok na jedného z členov vládnej strany. Zo skupinky mladých tínedžerov, ktorá sa dostala so seniorom do kontaktu v pražskom metre, polícia už zadržala jedno dievča. Vo vrecku malo zbraň špinavú od krvi.
Ku krvavému útoku došlo na jednej zo staníc pražského metra. Skupina mladistvých sa v pondelok večer 17. novembra dostala do stretu s členom politickej strany SPD. Ako informuje polícia ČR, narazili na seba na "Národní třídě". Práve na tomto mieste malo len 17-ročné vytiahnuť nôž a zaútočiť.
Dlhoročný člen SPD
Senior si najprv nevšimol, že krváca. Odviezol sa ešte na ďalšiu zastávku "Můstek", kde mu už museli privolať záchranku. Tá ho napokon previezla do nemocnice, kde ho stabilizovali. Podľa najnovších informácií je mimo ohrozenia života. Malo ísť o dlhoročného člena SPD Milana Košaře (81).
Polícia následne spustila pátranie po útočníkoch. Za pomoci záznamov z priemyselných kamier sa jej podarilo zadržať 17-ročné dievča, ktoré sa ukrývalo v reštaurácii neďaleko nákupného centra. Napriek opakovaným otázkam tvrdilo, že pri sebe žiadnu zbraň nemá. Policajt ju následne konfrontoval kamerovým záznamom. Nôž od krvi mala napokon vo vrecku bundy.
Okamura hovorí o politicky motivovanom útoku
K útoku sa vyjadril aj predseda politickej vládnej strany Tomio Okamura. "Ten pobodaný pán je náš 81-ročný člen SPD, aktívny človek, ktorý pravidelne pomáha pri jednom stánku. Bol si uctiť pietu k 17. novembru. Domnievame sa, že tento čin mohol byť politicky motivovaný," povedal pre české Novinky.
Neplnoletá útočníčka spočiatku tvrdila, že išlo o banálny konflikt, ktorý sa zvrhol do útoku. Polícii povedala, že sa len snažila brániť kamarátov. Senior mal údajne do nich v metre strkať. Prípad je vyšetrovaný ako pokus o ťažké ublíženie na zdraví. Politický motív útoku česká polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila.