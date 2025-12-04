Napriek zákazu šoféroval! Polícia obvinila 19-ročného muža

HUMENNÉ - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia v Humennom obvinila 19-ročného muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v utorok (2. 12.) po 17.00 h viedol osobné vozidlo po obci Brekov, kde ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. „Vodič nepredložil vodičský preukaz. Lustráciou policajti zistili, že má vodičský preukaz zadržaný, keďže mu bol súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov s platnosťou do júla 2028,“ povedala Ligdayová s tým, že muža policajti podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny.
Bol obmedzený na osobnej slobode
Podrobili ho aj testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, výsledok bol pozitívny. „Na základe uvedených skutočností bol 19-ročný mladík obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.