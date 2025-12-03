Polícia obvinila ženu, ktorá mala účelovo uzavrieť manželstvo za finančnú odmenu

BRATISLAVA - Polícia obvinila z prevádzačstva 20-ročnú ženu zo Slovenska. Tá mala súhlasiť s uzavretím účelového manželstva s tureckým občanom výmenou za finančnú odmenu vo výške 1000 eur a úhradu nákladov spojených s cestou späť na Slovensko. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Neoprávnená pomoc pri pobyte
Priblížila, že obvinená mala uzavrieť dohodu so štátnym príslušníkom Turecka, ktorý nemal oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky ani iného členského štátu Európskej únie a potreboval pomôcť s vycestovaním do Nemecka.
Falošné manželstvo v Turecku
Manželstvo podľa polície uzavreli 1. októbra 2023 na úrade v Turecku. Následne obvinená spolu s tureckým občanom odcestovala do Nemecka, v ktorom 3. novembra 2023 predložili doklady o uzavretí manželstva na miestnom úrade a požiadali o prihlásenie k pobytu na území Nemecka.
„Týmto konaním mala obvinená žena napomôcť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny k neoprávnenému zdržiavaniu sa na území Nemecka a iných členských štátov Európskej únie,“ doplnila Hrabovská.