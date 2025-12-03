Oravské hradné bralo bude chráneným areálom: Rozhodol o tom vládny kabinet

BRATISLAVA - Vládny kabinet schválil legislatívny dokument vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Oravské hradné bralo. Nariadenie vlády upravuje hranice chráneného areálu a jeho ochranného pásma. Zmení sa aj stupeň ochrany, čo prinesie zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami využívania Oravského hradu a rovnako aj lepšej bezpečnosti pre jeho návštevníkov, čím sa podporí rozvoj turizmu. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2026.
Oravské hradné bralo bolo vyhlásené za chránené územie už v roku 1974, pôvodne v kategórii chránený prírodný výtvor. Dnešným nariadením vlády dôjde k zníženiu stupňa ochrany zo 4. na 3. stupeň ochrany, pričom chránený areál s 3. stupňom ochrany bude mať výmeru 2,94 ha a ochranné pásmo s 2. stupňom ochrany 0,82 ha. „Vďaka tomu bude možné efektívne zabezpečiť protipožiarne opatrenia, ako aj bezpečnosť návštevníkov Oravského hradu. Dôjde ku zjednodušeniu niektorých povoľovacích procesov, napr. pre opiľovanie a odstraňovanie náletových drevín či opravu bariéry proti padaniu kameňov z hradného brala na prístupové komunikácie,“ vysvetlil šéf envirorezortu Tomáš Taraba.
archívne video
Zámer vyhlásiť chránený areál bol zverejnený na Okresnom úrade v Žiline a prediskutovaný so všetkými kľúčovými aktérmi, vrátane správcu všetkých parciel, ktorým je Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Zmena reflektuje na potrebu zosúladenia ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a lepšej bezpečnosti návštevníkov národnej kultúrnej pamiatky Oravský hrad.
V okolí hradu budú naďalej zachované cenné biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany chráneného areálu Oravské hradné bralo, ako sú karbonátové skalné steny, lipovo-javorové sutinové lesy, vápnomilné bukové lesy a vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, ale tiež netopier vodný či jašterica múrová.