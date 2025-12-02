Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

Transformáciu ÚOO na nový úrad posunuli poslanci do 2. čítania

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) sa má transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Vyplýva to z návrhu z dielne rezortu vnútra, ktorý posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní do druhého čítania. Parlament o návrhu rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

„Zriaďuje sa úrad ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý má chrániť práva a oprávnené záujmy obetí trestných činov a oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Ide o novú právnu úpravu v tom zmysle, že po prvýkrát spája pod jednu inštitúciu agendu obetí trestných činov aj oznamovateľov trestnej činnosti,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.

archívne video

Tlačová konferencia po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Argumentovalo, že zriadením jednotného úradu sa vytvorí predpoklad na okamžité a koordinované zabezpečenie ochrany ohrozených osôb. „Existujúci model inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti je v súčasnosti rozdelený medzi viaceré štátne orgány, čo vedie k jeho zníženej efektivite a k praktickému oslabeniu garancie práv obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti,“ doplnilo.

Návrh má priniesť aj ďalšie zmeny. Po novom by napríklad mohol zamestnávateľ chráneného oznamovateľa do 15 dní od doručenia oznámenia požiadať správny orgán či prokurátora, aby preskúmal rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana. „Súčasná právna úprava umožňuje len oznamovateľovi, ktorému nebola poskytnutá ochrana, aby mohol do 15 dní požiadať nadriadeného prokurátora o preskúmanie dôvodov neposkytnutia ochrany. V prípade poskytnutia ochrany však pre zamestnávateľa obdobný inštitút v súčasnosti absentuje,“ argumentoval rezort s tým, že tak má dôjsť k rovnováhe.

O preskúmanie by sa malo dať požiadať aj opakovane

Pre zamestnávateľa sa tiež navrhuje možnosť pravidelnej revízie opodstatnenosti trvania ochrany chráneného oznamovateľa. „Súčasné znenie zákona nijak nezohľadňuje časové aspekty a potenciálne značne dlhú dobu, počas ktorej je oznamovateľ chránený bez toho, aby sa mohli zohľadňovať zmenené okolnosti od času, keď bola ochrana poskytnutá,“ dodalo ministerstvo. O preskúmanie by sa malo dať požiadať aj opakovane, najskôr však po šiestich mesiacoch od predchádzajúcej žiadosti.

Prokurátor alebo správny orgán by tiež mohol za splnenia definovaných podmienok zrušiť rozhodnutie, ktorým sa poskytla ochrana. Zároveň sa má návrhom do legislatívy zakotviť, že ochranu by malo požívať iba také oznámenie, z ktorého je evidentný vecný súvis s činnosťou zamestnávateľa. „Inak by zamestnávateľ bol obmedzovaný vo svojich právach pre potenciálnu protispoločenskú činnosť inej osoby (o ktorej sa oznamovateľ síce dozvedel v súvislosti so svojím pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, ale netýka sa priamo zamestnávateľa),“ argumentoval rezort. Zákon má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Viac o téme: PoslanciNRSRÚrad na ochranu oznamovateľovSchôdza
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

V parlamente v utorok
V parlamente v utorok zasadá koaličná rada: Prišli už viacerí koaliční politici
Domáce
Predseda NR SR Richard
Raši označil návštevu Okamuru za reštart česko-slovenských vzťahov: Parlamenty majú byť hybnou silou spolupráce
Domáce
Ilustračné foto
Poslanci ukončili pondelkové rokovanie debatou o novele Trestného zákona
Domáce
Zora Jaurová a Veronika
Bezpečný internet pre deti: PS volá po európskej regulácii
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Michalovciach opäť otvorili zimné útočisko pre ľudí bez domova
V Michalovciach opäť otvorili zimné útočisko pre ľudí bez domova
Správy
Názory Jána Ferenčáka sa už nezhodujú s názormi klubu HLAS-SD
Názory Jána Ferenčáka sa už nezhodujú s názormi klubu HLAS-SD
Správy
EÚ musí zaistiť výrobu kritických liekov na vlastnom území, uviedol Šaško
EÚ musí zaistiť výrobu kritických liekov na vlastnom území, uviedol Šaško
Správy

Domáce správy

V Bratislave sa koná
V Bratislave sa koná protestný pochod proti rušeniu ÚOO
Domáce
Transformáciu ÚOO na nový
Transformáciu ÚOO na nový úrad posunuli poslanci do 2. čítania
Domáce
Koaličná rada sa dohodla
Koaličná rada sa dohodla na úpravách programu tejto schôdze, uviedol Raši
Domáce
Minister dopravy zverejnil nové VIDEO zo zrážky vlakov: Zaznamenalo kľúčový moment
Minister dopravy zverejnil nové VIDEO zo zrážky vlakov: Zaznamenalo kľúčový moment
Bratislava

Zahraničné

Tomio Okamura
Budúca opozícia skritizovala Okamurovu delegáciu v SR, chystá vlastnú cestu
Zahraničné
Vladimir Putin
Šokujúce vyhlásenie Putina: Ak chce Európa vojnu, sme pripravení bojovať!
Zahraničné
FOTO Otec donútil deti ísť
Otec donútil deti ísť na extrémnu túru: Šokujúce DETAILY, skončili v kritickom stave! Chlapec (4) utrpel mŕtvicu
Zahraničné
Vedci sa radujú: Vytvorili
Vedci sa radujú: Vytvorili zázračný liek proti rakovine! Zaberá proti TÝMTO nádorom, liečia sa ako nádcha
Zahraničné

Prominenti

Pamätáte si ešte túto
Pamätáte si ešte túto speváčku zo SuperStar? Čoskoro sa stane dvojnásobnou mamou!
Domáci prominenti
Tina Turner a Erwin
Vdovec po Tine Turner († 83) má po svojom boku NOVÚ ŽENU: Už ju predstavil priateľom!
Zahraniční prominenti
FOTO FOTO Pre herca z
FOTO Pre herca z Oteckov musela prísť sanitka: Bolesť ho paralyzovala, našli ho ležať u babky na WC!
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Hudobný svet v SMÚTKU: Zomrela vychádzajúca hviezda... Raper mal iba 26 rokov!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

NAJVÄČŠÍ pracovný omyl roka:
NAJVÄČŠÍ pracovný omyl roka: Dostal omylom 165 MILIÓNOV a zmizol ako duch! TAKÝTO útek sa len tak nevidí
Zaujímavosti
Milión eur prepadne už
Milión eur prepadne už o pár dní a výherca NIKDE! Nevlastníte šťastný tiket práve vy? Skontrolujte si vrecká
Zaujímavosti
Rafflesia hasseltii
Biológ sa ROZPLAKAL priamo v džungli: Vzácny kvet hľadal 13 rokov! VIDEO jeho rozkvetu dojalo tisíce ľudí
Zaujímavosti
Tajomná DEVIATA planéta? Astronómovia
Tajomná DEVIATA planéta? Astronómovia priznávajú: Môže byť bližšie, než sme si mysleli, len ju NEVIDÍME!
Zaujímavosti

Dobré správy

Poradíme vám, na čo
Nákup potravín by ste nemali podceniť: Skúste naše rady aj vy, určite vám pomôžu
Domáce
Varte a pečte tieto
Adventný kalendár PONDELOK Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie: Aha, ako to hravo zvládnete!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky smerujú na účty seniorov: Kto a koľko dostane a čo s nimi bude ďalej?
Trináste dôchodky smerujú na účty seniorov: Kto a koľko dostane a čo s nimi bude ďalej?
Novembrové prekvapenie v rozpočte: Schodok narástol o 1,7 miliardy a predčasne prekročil plán na celý rok!
Novembrové prekvapenie v rozpočte: Schodok narástol o 1,7 miliardy a predčasne prekročil plán na celý rok!
Tri kolá konsolidácie v jednom grafe: Ako si utiahol opasok štát a ako domácnosti?
Tri kolá konsolidácie v jednom grafe: Ako si utiahol opasok štát a ako domácnosti?
365.bank prináša nový typ flexibilného sporenia s úrokom až do 2,50 % ročne
365.bank prináša nový typ flexibilného sporenia s úrokom až do 2,50 % ročne

Varenie a recepty

Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Ako pripraviť dokonalé klasické linecké cesto
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Rozprávkové šamrole, ktoré lámu rekordy. Tento recept od Milady je TOP.
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Výber receptov
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Výber receptov

Šport

V akcii aj slovenské biatlonistky: Online prenos z individuálnych pretekov žien v Östersunde
V akcii aj slovenské biatlonistky: Online prenos z individuálnych pretekov žien v Östersunde
Biatlon
Úspešná a najkrajšia na svete: Skromná Nitranka získala medailu na majstrovstvách Európy!
Úspešná a najkrajšia na svete: Skromná Nitranka získala medailu na majstrovstvách Európy!
Box
FOTO Hokejista Slovana Bratislava mal vážnu dopravnú nehodu, leží v umelom spánku
FOTO Hokejista Slovana Bratislava mal vážnu dopravnú nehodu, leží v umelom spánku
Tipsport liga
Nominácia na záverečnú prípravu pred MS do 20 rokov je vonku: Berieme tých najlepších
Nominácia na záverečnú prípravu pred MS do 20 rokov je vonku: Berieme tých najlepších
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
Klasické testy
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Novinky
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava

Kariéra a motivácia

Vyhrajte skvelé ceny v Topky adventný kalendár! Každý deň hráte o výhry v hodnote 100 €
Vyhrajte skvelé ceny v Topky adventný kalendár! Každý deň hráte o výhry v hodnote 100 €
Rady, tipy a triky
Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Rady, tipy a triky
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Kariera.sk TS
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Kurzy a štúdium

Technológie

Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Armádne technológie
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Android
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Bezpečnosť
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
Máš firemný Android? Objavila sa v ňom novinka, ktorá zaskočí veľa zamestnancov. Toto nechceš prehliadnuť!
Android

Bývanie

Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade

Pre kutilov

Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Dvor a záhrada
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia prežijú najkrajšie Vianoce: Astrológovia hovoria o troch jasných favoritoch
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia prežijú najkrajšie Vianoce: Astrológovia hovoria o troch jasných favoritoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otec donútil deti ísť
Zahraničné
Otec donútil deti ísť na extrémnu túru: Šokujúce DETAILY, skončili v kritickom stave! Chlapec (4) utrpel mŕtvicu
Vedci sa radujú: Vytvorili
Zahraničné
Vedci sa radujú: Vytvorili zázračný liek proti rakovine! Zaberá proti TÝMTO nádorom, liečia sa ako nádcha
Jozef Ráž
Domáce
Dôležitý krok ministra Ráža: Zverejnil VIDEO osudnej zrážky vlakov pri Pezinku! TAKTO vyzeral okamih hrôzy
Hokejista Slovana bojuje o
Domáce
Hokejista Slovana bojuje o život: Polícia prezradila DETAILY nehody Romana Kukumberga ml.

Ďalšie zo Zoznamu