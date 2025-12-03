Bratislava opäť na nohách! VIDEO z protestného pochodu: Dosť bolo Fica, skandovali ľudia a pískali na píšťalkách

BRATISLAVA - Hlavné mesto opäť na nohách. V utorok sa v Bratislave uskutočnil protestný pochod proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris vyzývali parlament k odmietnutiu kontroverzného zákona. Návrh na transformáciu ÚOO v utorok večer posunuli poslanci do druhého čítania.
V utorok sa v hlavnom meste konala protestná demonštrácia namierená proti rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov. Organizovali ju mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris.
Účastníci protestu sa presúvali z Námestia slobody smerom k budove parlamentu, kde prebiehalo rozhodovanie o legislatívnom návrhu, ktorý má transformovať existujúci ÚOO na novú inštitúciu s názvom Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Organizátori podujatia vyjadrili obavy, že schválenie tohto zákona povedie k zoslabeniu ochrany oznamovateľov a otvorí dvere korupcii. Apelovali na zákonodarcov, aby predloženú legislatívu zamietli. Tí ho večer nakoniec posunuli do druhého čítania a preberať by ho mali vo štvrtok (4. 12.) ráno.
Protestujúci počas pochodu pískali na píšťalkách, držali slovenské vlajky a vlajky Európskej únie a kričali "Podržtaška," "Hanba," či "Dosť bolo Fica". Priniesli si so sebou aj transparenty, na ktorých boli nápisy ako "Chráňte oznamovateľov, nie korupciu!" alebo "Banda jedna".
Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu počas protestu vyhlásil, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa rozhodol zrušiť "jednu z posledných vecí, ktorá v tejto krajine ešte funguje". "Rozhodol sa zrušiť nezávislý a dobre fungujúci úrad," dodal. Podľa Suchého by mala vláda, keď sa už zíde na neohlásenom zasadnutí v sobotu, riešiť kolabujúce zdravotníctvo, rastúcu kriminalistu alebo množiace sa havárie na železniciach.
Na protestnom zhromaždení avizovali vystúpenia rôzne významné osobnosti zo spoločenského života. Medzi rečníkmi bol napríklad bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák, riaditeľ pražského zastúpenia organizácie Reportéri bez hraníc Pavel Szalai alebo herečka Henrieta Mičkovicová.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prerokúvajú legislatívny návrh v skrátenom legislatívnom procese. Novovzniknutý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti by mal od ministerstva spravodlivosti prebať agendu týkajúcu sa odškodňovania obetí trestnej činnosti a súčasne nahradiť doterajší ÚOO. Súčasťou zmien má byť aj zavedenie mechanizmu, ktorý zrovnoprávni postavenie zamestnanca a zamestnávateľa. Ministerstvo vnútra obhajuje návrh argumentom, že je nevyhnutné reagovať na aplikačné ťažkosti súčasnej právnej úpravy. Tie sa prejavujú najmä v nedostatočnom zabezpečení práv zamestnávateľa, ktorého zamestnanec je chráneným oznamovateľom.
