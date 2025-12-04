Pavel rokoval s kandidátmi na ministrov: Menovanie Babiša závisí od konfliktu záujmov

PRAHA - Na Pražskom hrade vo štvrtok po stredajšej prestávke pokračovali neformálne konzultácie českého prezidenta Petra Pavla s kandidátmi na členov vznikajúcej vlády. Prezident privítal nominantov na ministrov obrany, poľnohospodárstva a zahraničných vecí. Očakáva, že predseda hnutia ANO Andrej Babiš do konca týždňa predstaví riešenie svojho konfliktu záujmov a budúci týždeň by ho tak mohol vymenovať za premiéra.
Ako prvý sa s Pavlom stretol Jaromír Zůna, ktorý by sa ako odborník za SPD mal stať ministrom obrany. Ide o bývalého profesionálneho vojaka, ktorý sa vypracoval až do funkcie prvého zástupcu náčelníka generálneho štábu českej armády. Rokovanie s Pavlom označil za veľmi príjemné. „V priebehu nášho rokovania s pánom prezidentom došlo k úplnej zhode vo všetkých principiálnych otázkach,“ podotkol. Na niektoré otázky novinárov však odpovedal vyhýbavo, nechcel sa vyjadriť k pokračovaniu muničnej iniciatívy, postoje k Ukrajine nechcel bližšie komentovať. Po opakovaných otázkach na muničnú iniciatívu z brífingu odišiel.
Po ňom na Pražský hrad dorazil kandidát na ministra poľnohospodárstva Martin Šebestyán, ktorého tiež nominovalo hnutie SPD ako odborníka. V rokoch 2013 až 2022 bol šéfom Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu (SZIF), ktorý v ČR sprostredkúva dotácie a kontroluje ich využívanie. Šebestyán v minulosti čelil kritike, že pri vyplácaní dotácií stranil holdingu Agrofert Andreja Babiša. Na otázky novinárov k tejto téme uviedol, že, naopak, SZIF bol prvý, kto sa Babišovým konfliktom záujmov začal zaoberať. Zo schôdzky mal podľa svojich slov dobrý pocit. „Debata bola veľmi podrobná a konštruktívna. Vo väčšine vecí sme sa zhodli,“ dodal.
Macinka rokoval s prezidentom o zahraničnej politike
Posledným nominantom, ktorý za prezidentom vo štvrtok prišiel, bol predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka, ktorý je kandidátom na ministra zahraničných vecí. Schôdzku okomentoval ako vecnú, korektnú a serióznu. S prezidentom podľa jeho slov hovorili o koordinácii českej zahraničnej politiky a jej kontinuite, o pozícii ČR v rámci EÚ či o témach spätých s Ruskom a vojnou na Ukrajine. „Neočakávam žiadne veľké rozdielne postoje prezidenta a vlády, miera zhody tu bude vysoká,“ uviedol Macinka. Dodal, že sa prezidentovi poďakoval za to, že prijme aj kandidáta na šéfa rezortu životného prostredia Filipa Turka a poskytne mu priestor, aby mu vysvetlil svoje kauzy. „Požiadal som ho, nech je naňho prísny, ale spravodlivý,“ podotkol s tým, že medzi realitou a tým, čo o Turkovi uvádzajú médiá, je vraj „značný nesúlad“.
Pavel vo štvrtok pred začiatkom stretnutí zopakoval, že považuje za málo pravdepodobné, že by sa Turek ministrom stal. V súvislosti s tým dodal, že by možno bolo vhodné, aby došlo ku kompetenčnej žalobe, o ktorej by rozhodol Ústavný súd ČR, čím by sa otázka miery zásahu prezidenta pri vzniku vlády vyriešila aj do budúcnosti. Babiš už avizoval, že kompetenčnú žalobu na Pavla podať nechce, lebo s ním chce udržiavať dobré vzťahy.