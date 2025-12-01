Rezort spravodlivosti sa oboznámi s pripomienkami k novému Občianskemu zákonníku a vyhodnotí ich

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR sa oboznámi s pripomienkami k návrhu nového Občianskeho zákonníka a vyhodnotí ich. Uviedol to Dalibor Skladan z tlačového oddelenia MS v reakcii na Konferenciu biskupov Slovenska (KBS), ktorá žiada z návrhu vypustiť úpravu rodinného práva.
„Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu daného zákona sa končí dňa 1. decembra 2025. Ministerstvo spravodlivosti SR sa potrebuje oboznámiť s konkrétnymi pripomienkami, vyhodnotiť ich v celku a vo vzájomných súvislostiach, ako aj absolvovať jednotlivé rozporové konania tam, kde to bude nevyhnutné,“ povedal Skladan. Je preto podľa MS predčasné sa k tejto problematike vyjadrovať.
KBS žiada z návrhu Občianskeho zákonníka vypustiť úpravu rodinného práva a ponechať ju v samostatnom zákone o rodine. Biskupi tvrdia, že navrhovaná zmena znižuje vážnosť manželstva a nekorešponduje s Ústavou SR ani s programovým vyhlásením vlády. Zásadné pripomienky sa týkajú aj biologickej identity a rozvodového konania. Žiada vypustiť ustanovenie o zániku manželstva zmenou pohlavia manžela, ktoré podľa nej odporuje Ústave SR. KBS takisto žiada vypustiť úpravu zjednodušených rozvodov, ktoré podľa nej odporujú zásadám ochrany manželstva. V oblasti určovania rodičovstva nesúhlasí s navrhovanou úpravou pri asistovanej reprodukcii a žiada jej vypustenie. V rámci pripomienkovania predložili celkovo 12 zásadných pripomienok.