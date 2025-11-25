Nemecko v šoku: Zavraždili súdneho exekútora počas výkonu služby! Mali ho zastreliť

BERLÍN - Nemeckom otriasol brutálny incident. V malom meste Bexbach pri Saarbrückene prišiel o život 58-ročný súdny exekútor, ktorý bol podľa rezortu spravodlivosti napadnutý počas pracovného úkonu.
Útok pri služobnom výkone, okolnosti zatiaľ nejasné
Podľa informácií Focus Online bol súdny exekútor v utorok ráno pri výkone svojej práce smrteľne napadnutý. Saarlandské ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že muž zomrel násilnou smrťou priamo počas služobného zásahu v okrese Saarpfalz.
Úrad zatiaľ nezverejnil žiadne detaily k tomu, čo presne sa odohralo, ani aký mohol byť motív útoku. Hovorca ministerstva uviedol, že vyšetrovanie beží a ďalšie informácie budú poskytnuté v stredu. Rovnako prokuratúra v Saarbrückene nedokázala k prípadu poskytnúť akékoľvek podrobnosti. Podľa neoverených informácií Bildu ho zastrelili.
Ministerka spravodlivosti: „Sme v hlbokom šoku“
Nemecká ministerka spravodlivosti Petra Berg reagovala mimoriadne emotívne. V oficiálnom vyhlásení uviedla: „S hlbokým otrasením som sa dnes dozvedela o násilnej smrti zamestnanca saarländskej justície. Táto správa nás všetkých napĺňa smútkom a zdesením.“
Dodala aj druhé, ešte tvrdšie stanovisko: „Tento hrozný útok na človeka, ktorý každý deň slúžil spravodlivosti, nás mimoriadne zasahuje.“
Vyšetrovatelia čakajú na prvé výsledky
Miesto činu bolo okamžite uzavreté a kriminalisti pokračujú vo výsluchoch aj technických expertízach. Zatiaľ nie je jasné, či bol exekútor napadnutý osobou, voči ktorej vykonával služobný úkon, alebo či išlo o úplne inú situáciu.