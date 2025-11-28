Českého prezidenta navštívili traja kandidáti na ministrov: Reč bola aj o slobode slova

PRAHA - Český prezident Petr Pavel sa na Pražskom hrade začal postupne stretávať s nominantmi na členov vznikajúcej vlády hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. V piatok mal neformálne schôdzky s kandidátmi za hnutie ANO na ministerstvá školstva, zdravotníctva a spravodlivosti. Všetci traja vyzdvihli, že prezident sa v problémoch jednotlivých rezortov dobre orientuje, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Ako prvý za prezidentom dorazil kandidát na ministra školstva Robert Plaga, ktorý už tento rezort viedol v predchádzajúcej Babišovej vláde. Ocenil otvorenú a vecnú debatu a vyzdvihol, že Pavel vďaka cestám do regiónov dobre vníma problémy všetkých úrovní školstva. V mnohých veciach sa podľa Plagu zhodli. „Bolo to veľmi pekné a vecné rokovanie, pocit z toho mám dobrý, takže predpokladám, že by som sa ministrom školstva mohol stať,“ povedal nominant hnutia ANO. Svoje priority v rezorte zhrnul slovami, že sa chce zasadiť nielen o modernizáciu obsahu vzdelávania, ale aj o znižovanie nerovností v prístupe ku vzdelaniu.
Druhým v poradí bol Adam Vojtěch
Druhým v poradí bol Adam Vojtěch, ktorý mieri do čela rezortu zdravotníctva a tiež už bol ministrom v Babišovej vláde. Podobne ako Plaga podotkol, že prezident sa v téme dobre orientuje. „Prakticky sme na 100 percent zdieľali pohľad na problémy, ktoré je treba riešiť – práca s dátami, aktivita zdravotných poisťovní, dostupnosť starostlivosti, prevencia či duševné zdravie,“ načrtol Vojtěch. Dodal, že sa s hlavou štátu predbežne dohodli na spolupráci v oblasti osvety. Za svoju prioritu považuje dokončiť do štyroch rokov elektronickú zdravotnícku dokumentáciu.
Poslednú piatkovú schôdzku s prezidentom absolvoval kandidát na ministra spravodlivosti Jeroným Tejc, ktorý bol v minulosti 20 rokov členom ČSSD. V rezorte spravodlivosti za predchádzajúcej Babišovej vlády pôsobil ako námestník. Za jednu zo svojich priorít označil garanciu slobody slova. Predchádzajúca vláda dávala podľa neho najavo, že sloboda slova nie je nedotknuteľná. „Som presvedčený, že vláda by sa mala snažiť, aby neboli pochybnosti o tom, že každý človek má právo slobodne vyjadriť svoj názor a nebude za to postihovaný,“ podotkol. S prezidentom hovorili podľa jeho slov aj o tom, že po bitcoinovej kauze nie je povesť ministerstva dobrá. Pavel bude v schôdzkach s kandidátmi na členov budúcej vlády pokračovať aj budúci týždeň okrem stredy, keď odcestuje na prezidentský summit Vyšehradskej štvorky do Ostrihomu.