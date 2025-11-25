Harabinovi zavarili sociálne siete: Nová funkcia Muskovej X prezradila dôležitý DETAIL! Bývalý sudca má čo vysvetľovať

BRATISLAVA - V súvislosti s účtom exministra spravodlivosti a bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina na sociálnej sieti X sa objavili otázniky.
Nová funkcia na sociálnej sieti X (predtým Twitter) s názvom "About This Account" (O tomto účte), zobrazuje detaily týkajúce sa pripojenia účtu.
Niekoľko ľudí si na základe tejto novinky všimlo, že pri bývalom ministrovi spravodlivosti a bývalom predsedovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi pri kolónke „Connected via“ čiže „Pripojené cez“ ukazuje „Russian Federation Android App. Na sociálnych sieťach sa tak začali šíriť rôzne teórie o tom, prečo to tak je a kto a odkiaľ v skutočnosti spravuje Harabinov účet.
Harabin však označil správy o tom, že jeho účet by mal byť spravovaný z Ruska, za konšpirácie. „Aby som uviedol veci na pravú mieru, bol som v 19-21. novembra 2025 na ´Medzinárodnom vedecko-praktickom fóre v Moskve nazvanom ´Bez premlčania. Norimberg. 80 rokov´ a tam som sa pripojil na svoj účet cez Wi-Fi sieť,“ tvrdí.
„Nie som počítačový expert, ale myslím si že ´Pripojenie cez: Russian Federation Android App´ znamená to, že sa aplikácia Android, pripojila z Ruskej federácie, čo je normálne, vzhľadom na to, že som sa pripojil k sieti X svojim mobilom z Ruska,“ dodal.
Odborník na technológie Ondrej Macko vysvetlil, že „Connected via“ ukazuje, ako bol účet naposledy používaný – teda cez ktorý typ zariadenia či platformy bol používateľ pripojený (napr. „Android App“, „iOS App“, „Web app“) a z akej krajiny je daná verzia tejto aplikácie / obchodu (napr. „Russian Federation Android App“).
„Má to zvýšiť transparentnosť, pretože poukazuje, odkiaľ môže byť účet spravovaný a akým spôsobom sa k X pripája. Pre účet Štefana Harabina zatiaľ nebolo potvrdené, že ´Connected Via: Russian Federation Android App´znamená definitívne, že ide o manipulovaný či zahraničný účet, aspoň nie na základe spoľahlivých verejných analýz,“ dodal.