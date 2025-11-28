Ministerstvo vnútra obhajuje zámer zapojiť do kybernetickej ochrany štátu umelú inteligenciu

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra obhajuje svoj zámer zapojiť do kybernetickej ochrany štátu umelú inteligenciu (AI) napriek tomu, že k novej technológii je dostupných len málo porovnávacích údajov. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré v súvislosti s hodnotením projektu Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) poskytol hovorca ministerstva Matej Neumann. Útvar vo svojom hodnotení zverejnil viacero výhrad.
„Hodnotenie ÚHP má odporúčací charakter a ich pripomienky rešpektujeme. AI ochranná platforma je nová technológia, pri ktorej je dostupných len málo porovnávacích údajov, keďže jedným z predpokladov jej účinnosti je nezverejňovať citlivé detaily, aby ich útočníci nemohli zneužiť. Z tohto dôvodu nie je možné získať dostatok dát na detailné ekonomické porovnanie,“ argumentoval hovorca. Rezort vnútra bude podľa neho pripomienky ÚHP zohľadňovať, no zároveň musí garantovať ochranu štátu v čase rastúceho rozsahu a kvality útokov.
Pripravovaná AI platforma
Ministerstvo zdôraznilo, že pripravovaná AI platforma má chrániť najmä pred budúcimi typmi útokov, generovanými práve umelou inteligenciou. „Zásadne sa líšia od historických incidentov. Práve prediktívna schopnosť systému je rozhodujúca pre dlhodobú kybernetickú odolnosť štátu,“ tvrdí rezort.
Zo zverejneného hodnotenia vyplýva, že ÚHP má k aktuálnej podobe projektu výhrady. Proti niektorým incidentom je podľa analytikov možné zlepšiť ochranu aj lacnejšie. ÚHP vytkol aj to, že štúdia uskutočniteľnosti neobsahuje dostatočnú analýzu rizík súčasnej kybernetickej ochrany. Rezort vnútra podľa neho počíta s ročnými nákladmi na systém vo výške 12,3 milióna eur. Rezort vnútra štúdiu uskutočniteľnosti nezverejnil. Na svojom webe argumentuje, že obsahuje utajované skutočnosti.