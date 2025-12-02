AI namiesto terapeuta: Mladí ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú psychickú pomoc cez umelú inteligenciu

Nitra – Čoraz viac mladých ľudí hľadá pomoc pri psychických problémoch prostredníctvom umelej inteligencie. Trend, ktorý rýchlo získava na popularite, ukazuje, že generácia do 24 rokov sa čoraz odvážnejšie obracia na digitálne platformy namiesto tradičnej terapie. Niektorí AI terapiu pravidelne využívajú, iní ju len skúšajú alebo zvažujú ako alternatívu k bežným formám psychologickej podpory.
Podľa aktuálnych prieskumov ide o výrazne rastúci trend. Výskum platformy Hedepy z jari 2025, do ktorého sa zapojilo 380 respondentov zo Slovenska a Česka, ukázal, že až 76 % mladých do 24 rokov už AI terapiu vyskúšalo alebo o nej uvažuje. Z toho 24 % ju využíva pravidelne, 37 % ju vyskúšalo a 15 % ju zvažuje. Ďalšie dáta prináša Inštitút pre verejné otázky (IVO), ktorý zaznamenal výrazný nárast ľudí so skúsenosťami s AI, z 19 % v roku 2024 na 40 % v roku 2025. Medzi mladými je toto číslo ešte výraznejšie. AI používajú až desaťkrát častejšie než staršie generácie.
Na tento trend a jeho možné dôsledky reagujú študenti 3. ročníka Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, v rámci predmetu psychológia reklamy (odborná gescia: Dr. Veronika Števčat Szabóová).
Kampaň upozorňuje na riziká
Študenti v spolupráci s linkou dôvery VIAC AKO NI(c)K spúšťajú online kampaň „Viac ako dží-pí-tí“. Kampaň bude prebiehať priamo na Facebooku linky VIAC AKO NI(c)K, kde sa bude každý deň od 1. do 6. decembra postupne zverejňovať obsah kampane.
Cieľom kampane je upozorniť na tento rastúci jav a zdôrazniť jeho dôsledky na psychické zdravie mladých. „Vidíme, že mladí dospelí sa začínajú spoliehať na AI aj v situáciách, kde môže byť nesprávna alebo nepresná odpoveď nebezpečná,“ vysvetľuje tím študentov.
AI je pre mladých ľahko dostupná, anonymná a rýchla, čo ju robí atraktívnou alternatívou. Mnohí sa však hanbia hovoriť o svojich pocitoch s niekým osobne, a preto siahnu po umelej inteligencii, ktorá je vždy pripravená odpovedať. Lenže AI nepozná kontext, emócie, ani spôsob, ako s nimi narábať v ťažkých situáciách
Čo prinesie kampaň?
Kampaň prebehne 1. – 6. decembra 2025 na sociálnych sieťach a prostredníctvom rôznych formátov mladým vysvetlí:
- prečo AI nie je vhodná na riešenie psychických problémov,
- kam smerujú dáta, ktoré ľudia píšu umelej inteligencii,
- aký je rozdiel medzi empatickou odpoveďou človeka a algoritmu,
- že VIAC AKO NI(c)K tvoria skutoční ľudia,
- ako vyzerá reálna pomoc pri psychickej záťaži.
Súčasťou kampane budú aj príbehy mladých ľudí inšpirované reálnymi situáciami, interaktívne ankety, edukačné príspevky a výzva, aby mladí namiesto AI napísali človeku. „AI je skvelý nástroj, ale nie na všetko. Určite nie na psychické zdravie. To si zaslúži človeka, ktorý vie počúvať, chápať a reagovať individuálne,“ dopĺňajú študenti. Kampaň nie je kritikou technológií, ale výzvou k zodpovednému a kritickému prístupu.
O linke VIAC AKO NI(c)K
VIAC AKO NI(c)K je anonymná a bezplatná linka pomoci pre deti a mladých ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej alebo krízovej situácii a hľadajú bezpečný priestor na rozhovor. Dôležité je, aby na to neboli sami. Za chatom stoja skutoční, vyškolení ľudia, pripravení poskytnúť podporu a usmernenie v citlivých témach.