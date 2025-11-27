Poslanci aj večer diskutovali o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa takmer celý rokovací deň venovali návrhu vlády na zriadenie nového úradu namiesto súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Diskusiou k návrhu, ktorý preberajú v skrátenom legislatívnom konaní, ukončili aj štvrtkové rokovanie. Do rozpravy je ešte písomne prihlásených 13 poslancov.
Nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti má nahradiť doterajší ÚOO, rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od ministerstva spravodlivosti. Ministerstvo vnútra argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa.
Zmena má takisto podľa rezortu zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány. S návrhom prišla vláda cez víkend, keď ho aj schválila. Poslanci sa opäť zídu v piatok (28. 11.) ráno od 9.00 h, keď ich čaká pokračovanie v diskusii. V piatok nebudú hlasovať a rokovať budú do 16.00 h.