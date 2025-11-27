Cieľom Fica nie je ochrana ľudí, ale zisky z prepravy plynu, tvrdí Galek

BRATISLAVA - Dôvodom, prečo chce premiér Robert Fico (Smer-SD) žalovať Európsku úniu (EÚ) pre zákaz ruského plynu, nie je ochrana ľudí ani energetická bezpečnosť Slovenska. V skutočnosti ide o snahu zachrániť zisky z prepravy plynu, ktoré dramaticky klesajú a ich náhradu má podľa aktuálnych návrhov zaplatiť slovenský priemysel aj domácnosti. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec opozičnej SaS Karol Galek.
Rétorika predsedu vlády o ruskom plyne je podľa neho zavádzaním. „Zákaz ruského plynu sa má uplatňovať až od 1. januára 2028. Máme ešte dva roky na prípravu a nie je pravda, že by sme sa nevedeli odstrihnúť od ruskej suroviny. V roku 2022 sme dokázali za štyri mesiace výrazne navýšiť dodávky plynu z neruských zdrojov a tento plyn využívame dodnes,“ pripomenul Galek. Slovensko podľa neho ruský plyn nepotrebuje, pretože vôbec nie je lacný, ruský Gazprom si neplní zmluvné povinnosti a za tranzit neplatí ani euro a zároveň sú jeho dodávky bezpečnostným rizikom. „Ficovi teda nejde o lacný plyn, ale o zisky z jeho tranzitu,“ vyhlásil opozičný poslanec.
Gazprom neplatí
Keďže Gazprom neplatí, prepravca plynu Eustream sa rozhodol podľa Galeka „vytiahnuť si tieto peniaze“ od ľudí a firiem návrhom na zvýšenie taríf za prepravu. Poukázal na to, že slovenské podniky už upozorňujú na negatívne dôsledky a stratu konkurencieschopnosti. SaS preto vyzýva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby pri rozhodovaní o tomto návrhu odolal politickému tlaku a chránil verejný záujem.
Eustream sa už skôr vyjadril ku kritike
Eustream sa už skôr vyjadril ku kritike zvyšovania poplatkov za prepravu plynu. Konzultované tarify sú podľa neho navrhnuté tak, aby primerane pokryli aspoň základné fungovanie spoločnosti a prevádzku strategicky dôležitej siete. V žiadnom prípade nenahradia jej pôvodné príjmy. Eustream zdôraznil, že aj po úprave taríf v navrhovanej výške by pri očakávaných tokoch mala spoločnosť dosiahnuť iba drobný čistý zisk.