Realita vs. umelá inteligencia: Internetom sa šíri falošná fotka z košického protestu! Ako to tam vyzeralo naozaj?

KOŠICE - Zatiaľ čo sa v uliciach Košíc zišli stovky až tisíce ľudí, aby vyjadrili svoj nesúhlas s progresivizmom, na internete sa začala žiť úplne iná realita. Sociálne siete zaplavil virálny obrázok, ktorý síce vyzeral impozantne, no s metropolou východu nemal nič spoločné. Išlo o dielo umelej inteligencie.
V sobotu sa v Košiciach pri Dolnej bráne konalo zhromaždenie s názvom Protest proti progresivizmu. Cieľom organizátorov bolo poukázať na to, čo vnímajú ako škodlivosť tejto ideológie pre rodinu, spoločnosť a ľudské práva, a zároveň zdôrazniť potrebu tolerancie iných názorov.
Podľa dostupných informácií prebehol protest pokojne. Údaje o účasti sa, ako to už býva zvykom, líšia. Polícia odhadla dav na približne 1 500 ľudí. Organizátori hovorili o čísle blížiacom sa k 3 000 účastníkom. Hoci účasť nebola zanedbateľná, pozornosť internetu si nakoniec získalo niečo iné – očividný podvrh.
Krátko po skončení protestu začala na sociálnych sieťach, najmä v skupinách sympatizujúcich s protestom, kolovať veľkolepá fotografia. Záber ukazoval masívny, niekoľkotisícový dav s bannermi a vlajkami, nad ktorým sa týčil veľký nápis „Proti progresivizmu“.
Keď realitu nahrádza AI
Autor príspevku, Tibor Paksi, ju prezentoval ako autentický záber z akcie. Fotografia mala jediný problém – nebola skutočná. Na to, že ide o podvrh vytvorený umelou inteligenciou, upozornili viacerí pozorní užívatelia vrátane občianskeho aktivistu Jána Benčíka. Usvedčujúcim dôkazom neboli len typické „chyby“ AI pri generovaní tvárí či textov, ale predovšetkým architektúra.
Budovy na pozadí fotografie nezodpovedali historickému centru Košíc. Dominanta na obrázku nápadne pripomínala Národné divadlo v Prahe, nie košický dóm či Dolnú bránu. Keď sa v komentároch začala kopiť kritika, autor pôvodného príspevku fotografiu orezal tak, aby kontroverzné budovy zmizli, čím sa snažil udržať ilúziu autenticity.