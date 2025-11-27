Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Toho, čo v Podunajských Biskupiciach nefunguje, je viac, myslí si kandidát na starostu Méry

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - Toho, čo nefunguje v bratislavských Podunajských Biskupiciach, je viac. Myslí si to kandidát na starostu Podunajských Biskupíc Ladislav Méry. Hoci nemá skúsenosti so samosprávou, nepovažuje to za „škodu“. Medzi jeho priority patria bezpečnosť, sociálne služby, efektívne hospodárenie a lokálpatriotizmus.

„Naopak, mám 25-ročné skúsenosti z podnikania a krízového riadenia. Keďže som presvedčený, že je mestská časť zle riadená, myslím si, že moje skúsenosti a vedomosti z krízového riadenia by priniesli okamžitú reakciu na problémy v našich Biskupiciach,“ skonštatoval Méry. Medzi témy, ktoré by si podľa neho zaslúžili väčšiu pozornosť, patria seniori. Odôvodnil to aj svojimi skúsenosťami štatutára domovov sociálnych služieb. Podľa neho je pre nich málo kultúrnych podujatí. Zamerať by sa však chcel napríklad aj na dostupné zdravotné a sociálne služby či podporu aktívneho starnutia.

Problém vidí taktiež v oblasti bezpečnosti

Problém vidí taktiež v oblasti bezpečnosti. Za riešenie považuje okrem iného zvýšenie počtu bezpečnostných kamier, zriadenie centralizovaného pultu pre ich monitorovanie i zabezpečenie súkromných bezpečnostných služieb pre krízové lokality, napríklad v okolí niektorých nákupných centier.

Medzi jeho témy patrí aj doprava vrátane verejnej a cyklistickej a parkovanie, dostupné zdravotníctvo, rovnosť šancí a podpora talentov v školskej oblasti, podpora športu i rozvoj kultúry a komunitných aktivít. Pozornosť chce venovať aj financiám a hospodáreniu mestskej časti s jasnými prioritami, prehľadným rozpočtom a hodnotením projektov podľa reálnych prínosov. Podporovať by chcel lokálnych podnikateľov a zriadil by napríklad viac výbehov pre psy.

