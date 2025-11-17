V Bratislave môžu pre zhromaždenia vzniknúť dopravné obmedzenia

BRATISLAVA - V Bratislave môžu pre viaceré pondelkové zhromaždenia vzniknúť dopravné obmedzenia. Treba s nimi rátať najmä v okolí Starého Mesta. Upozornila na to bratislavská krajská polícia. Apelovala na vodičov, aby sa v čase konania zhromaždení vyhli prejazdu cez centrum mesta. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„Dopravní policajti budú v súčinnosti s Dopravným podnikom Bratislava situáciu v cestnej premávke v mieste a okolí konania zhromaždenia, najmä na Námestí slobody, Jakubovom námestí, Rudnayovom námestí a v ich blízkosti, aktívne monitorovať a podľa jej vývoja operatívne reagovať. Touto cestou vyzývame vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, aby sa v čase konania zhromaždení vyhli prejazdu cez centrum mesta, najmä okoliu vyššie uvedených ulíc, prípadne aby na prejazd využili alternatívne trasy,“ priblížil. Polícia na ľudí zároveň apelovala, aby sa riadili jej pokynmi.